En una de esas manifestaciones, el senador Iván Cepeda se mostró en contra del presidente De la Espriella, entre otras cosas, por las medidas que tomó para impedir que las protestas se conviertan en el escenario de violencia y ataques contra las ciudades y la Fuerza Pública.

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Según el senador, la pretensión del jefe de Estado es acabar con el diálogo que, en el gobierno pasado, se convirtió una manera de hacer que la protesta social fuera pacífica y sin problemas.

“En nuestro gobierno no hubo un solo caso de un muchacho que perdiera un ojo por un cilindro de gas lacrimógeno o muerto por un disparo de la policía. Eso ocurría en el gobierno de Duque. Entonces, que la historia nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la cual la fuerza pública actúa de una manera totalmente arbitraria”, señaló Cepeda a medios de comunicación.

Sin referirse a los escándalos recientes del gobierno de Gustavo Petro, ni los testimonios de Eva Ferrer sobre presunta corrupción y tráfico de drogas en la anterior administración, el excandidato presidencial convocó a la población a salir a las calles sin temor.

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“La gente va a salir a protestar pacíficamente, como lo estamos haciendo, para demostrar que no nos atemoriza ni sus gritos (los del presidente) ni sus ademanes ni su puesta en escena con un arma al cinto, nada de eso”, exclamó.

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El senador cerró su mensaje recordando que Colombia tiene una larga tradición de movilización social ante la vulneración de derechos. “Aquí somos un país que está acostumbrado a que la gente se moviliza cuando violan sus derechos, y lo vamos a hacer”, concluyó.

Medidas que tomó el presidente De la Espriella para las protestas del 14 de octubre

Horas antes de las protestas de hoy, el jefe de Estado expidió un decreto en el que regula las protestas en Colombia y el actuar de la Fuerza Pública en eventuales ataques, aprovechando el escenario de los manifestantes.

Se trata del Decreto 1525 de 2026, una norma que modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021, relacionado con la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y la protección del derecho a la protesta pacífica.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, manifestó De la Espriella.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.