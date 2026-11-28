La polémica por el esquema de protección del expresidente Gustavo Petro llegó al Gobierno nacional, que se pronunció sobre las denuncias del exmandatario y aclaró qué decisión tomó el presidente Abelardo de la Espriella frente a las medidas de seguridad que tienen quienes ocuparon la Casa de Nariño.

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Miller Soto, vocero del Gobierno, aseguró que es falso que se haya disminuido el esquema de protección de Petro y sostuvo que la instrucción del actual jefe de Estado es mantener intactos los dispositivos de seguridad de los expresidentes de Colombia.

(Vea también: Gustavo Petro denuncia el retiro de su retrato de la galería de expresidentes en la Casa de Nariño)

La respuesta se conoció después de que Petro denunciara, el sábado 21 de noviembre, que varios vehículos blindados que estaban destinados a protegerlo a él y a su familia habrían sido trasladados a otros esquemas de seguridad del Estado.

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El exmandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que la protección de la familia presidencial se estaba garantizando con recursos que anteriormente estaban destinados a su seguridad y la de sus familiares.

“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la Policía”, escribió Petro.

Además, manifestó su preocupación por lo que consideró una falta de garantías para su integridad y la de sus familiares ante un eventual atentado.

¿Qué dijeron desde el Gobierno sobre el esquema de seguridad de Petro?

Este sábado 28 de noviembre, Miller Soto negó que se hubiera reducido el esquema de seguridad de Gustavo Petro. El vocero calificó de falsas las afirmaciones del exmandatario y aseguró que existe una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella para conservar sin modificaciones los dispositivos de protección de quienes ocuparon anteriormente la Presidencia de Colombia.

“La orden del presidente Abelardo de la Espriella ha sido mantener intacto los esquemas de protección de los expresidentes, todos. También el del señor Gustavo Petro”, aseguró Soto.

#Política | La Presidencia de la República afirmó que el esquema de protección del expresidente Gustavo Petro se mantiene conforme a lo establecido por la normatividad vigente.https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/8KsbjwSSJQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 29, 2026

De esta manera, el Gobierno negó que exista una decisión de retirar o reducir las medidas de protección asignadas a Petro.

¿Qué dice la normativa sobre la seguridad de los expresidentes en Colombia?

La protección de los expresidentes y exvicepresidentes está contemplada en el Decreto 1069 de 2018, cuya regulación fue modificada posteriormente por el Decreto 592 del 9 de junio de 2026.

Esta última disposición establece que los vehículos automotores destinados a los esquemas de protección pueden ser asignados por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Asimismo, señala que el personal encargado de la protección puede ser asignado por la Policía Nacional, la UNP o, cuando sea necesario, la Dirección Nacional de Inteligencia.

La norma también establece que los elementos necesarios para prestar el servicio de seguridad, como equipos de comunicación y armamento, deben ser suministrados por la entidad a la que pertenezca el personal de protección.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.