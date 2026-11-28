Por: El Espectador

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Las comunidades en Colombia enfrentan nuevamente la violencia por cuenta de la persistente guerra entre grupos armados ilegales y el Estado. En menos de 24 horas, las ciudades de Cúcuta y Villavicencio sufrieron ataques terroristas que dejaron un total de 27 heridos, demostrando la capacidad de estos actores para afectar la tranquilidad en las zonas urbanas. Además de estos hechos, un atentado con explosivos contra una subestación eléctrica originó un prolongado apagón de más de 50 horas que tuvo efecto en los departamentos de Nariño, Putumayo, Arauca, Huila y Caquetá, según la información disponible sobre los hechos ocurridos.

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La violencia, sin embargo, no se limitó únicamente a estos ataques directos. Se registraron tres atentados con drones contra estaciones de policía en Chocó y Cesar, ataques que resultaron en la muerte de dos soldados. También hubo dos acciones similares contra la población civil en la zona del Catatumbo y otro ataque más contra granjas solares localizadas en Nariño, evidencia de que la infraestructura civil continúa en la mira de estos grupos ilegales. Por otro lado, se presentaron hostigamientos utilizando fusiles y explosivos en Cesar, Cauca y Norte de Santander, escenarios que dejaron como consecuencia tres uniformados muertos y otras 16 personas heridas, según las cifras reportadas.

En el sur de Bolívar, los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales originaron el desplazamiento forzado de unas 300 personas, obligando a las comunidades a abandonar sus hogares para resguardar sus vidas. Expertos han señalado que este panorama es la consecuencia del fortalecimiento de grupos armados que no participaron en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y que, posteriormente, asumieron el control de territorios que antes ocupaban las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

De acuerdo con Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), durante el periodo presidencial de Iván Duque se desperdició tiempo repitiendo una estrategia de seguridad caduca, incapaz de responder de manera efectiva al nuevo contexto del conflicto. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro implementó la denominada política de "paz total", que en algunos casos se tradujo en ceses al fuego no monitoreados ni verificados de forma rigurosa, permitiendo así que los grupos armados extendieran su presencia y control territorial, según explicó la experta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias han tenido los ataques armados recientes en Colombia?

De acuerdo con los hechos reportados, los ataques recientes en Colombia han dejado decenas de personas heridas, muertes de uniformados y civiles, apagones prolongados por atentados contra infraestructura eléctrica, afectaciones a estaciones de policía y granjas solares, así como desplazamientos forzados de comunidades enteras. Todo esto refleja un impacto directo en la seguridad, el acceso a servicios básicos y la estabilidad de las regiones afectadas.

¿Qué significa el término "paz total" en la política del gobierno colombiano?

El término "paz total" hace referencia a la estrategia impulsada por el gobierno de Gustavo Petro orientada a buscar acuerdos y ceses al fuego con distintos grupos armados. No obstante, según explicó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), estos ceses al fuego, cuando no son monitoreados y verificados adecuadamente, pueden facilitar la expansión y fortalecimiento de dichos actores ilegales en varias regiones del país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.