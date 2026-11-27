Gustavo Petro reaccionó a la supuesta retirada de su retrato de la Casa de Nariño, que estaba ubicado junto al de Iván Duque. El exmandatario aseguró que el cuadro que simbolizaba su presidencia ya no se encontraba en el lugar y cuestionó lo que considera una forma de excluir a ciertos personajes de la historia de Colombia.

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“Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño”, escribió Petro. En su mensaje, comparó lo ocurrido con los casos de Carlos Nieto, a quien describió como el primer presidente negro, y del general José María Melo, a quien señaló como el primer mandatario indígena del país.

El exmandatario sostuvo que retirar su retrato sería parte de una práctica de “anular la diferencia” en la historia nacional. También afirmó que el arte y las personas que no comparten el pensamiento de las élites pueden ser censurados o vetados.

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Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de… pic.twitter.com/pqDP8nk9IR — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2026

Petro defendió los resultados de su gobierno

En su reacción, el expresidente pasó de cuestionar la supuesta decisión a enumerar lo que considera logros de su administración. Aseguró que su mandato demostró que el salario mínimo vital familiar puede impulsar el crecimiento económico y que es posible reducir la pobreza y el hambre.

También sostuvo que durante su Gobierno se avanzó en la industrialización del país y en la construcción de un Estado social de derecho, con la justicia social como eje de la paz. Además, mencionó la recuperación del hospital San Juan de Dios, en Bogotá, como parte de su balance.

“Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo”, manifestó Petro al cerrar su mensaje. En esa misma publicación, insistió en que su legado permanecerá pese a que, según él, se oculten sus imágenes y declaraciones.

No se conocen detalles de la decisión

Hasta el momento, la información suministrada no incluye una explicación oficial del Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la supuesta retirada del cuadro ni precisa cuándo habría ocurrido. Tampoco se ha establecido si el retrato fue trasladado a otro espacio o si existe una decisión administrativa relacionada con su ubicación.

Por ahora, la reacción de Petro es el principal pronunciamiento conocido sobre el tema. La eventual modificación de la galería de retratos de la Casa de Nariño y sus motivos siguen sin aclaración oficial.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.