Por: Noticiero 90 minutos

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La discusión sobre el salario mínimo que regirá en Colombia durante 2027 inició el 26 de noviembre, teniendo como insumo central el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) respecto al comportamiento de la productividad laboral en los primeros nueve meses de 2026. El documento, expuesto ante la Subcomisión de Productividad, evidenció resultados diferentes según el enfoque de medición: mientras la productividad por hora trabajada registró un aumento de 2,24 % frente al mismo periodo de 2025, el análisis por persona empleada mostró una disminución de 0,98 %. Además, la Productividad Total de los Factores (PTF) sumó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía, de acuerdo con cifras del DANE.

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En su presentación, el DANE destacó que estos datos preliminares, correspondientes al tercer trimestre de 2026, servirán de base técnica para el diálogo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. La divergencia entre las dos mediciones resulta significativa: aunque la producción por hora incrementó, el rendimiento promedio por trabajador descendió, principalmente por la reducción en el número de horas trabajadas por cada persona ocupada.

Esta información será fundamental en la denominada mesa tripartita, donde todos los sectores involucrados buscan un acuerdo antes del 15 de diciembre sobre el incremento del salario mínimo. Si no se alcanza consenso, el Gobierno nacional tiene la facultad de definir el ajuste por decreto antes de finalizar el año. La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, enfatizó que el propósito central es elaborar un pacto respaldado por datos técnicos y diálogo, insistiendo en la necesidad de construir consensos sólidos en esta materia.

El contexto de la negociación actual se enmarca en el aumento fijado para 2026, cuando el presidente Gustavo Petro decretó un alza del 23 %, llevando el salario mínimo mensual de $1.423.500 a $1.750.905. Ese precedente es ahora parte central de la discusión, junto con las propuestas que plantean algunos sindicatos —que sugieren un incremento del 38 %— y otros sectores económicos e inversionistas, cuyas posturas oscilan entre el 8 % y el 9 %. La productividad, junto a la inflación y otros parámetros económicos y laborales, es uno de los criterios fundamentales, aunque ningún resultado por sí solo define el aumento final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la productividad en la negociación del salario mínimo en Colombia?

De acuerdo con el DANE, la productividad es un elemento técnico esencial que se tiene en cuenta durante la negociación del salario mínimo, junto a indicadores como la inflación. Sin embargo, aunque sus diversos resultados influyen en el proceso, no determinan de manera exclusiva el porcentaje de incremento, ya que este depende también del diálogo y las posiciones de trabajadores y empleadores en la mesa tripartita.

¿Qué significa Productividad Total de los Factores (PTF) en economía?

La Productividad Total de los Factores (PTF) es un indicador que mide la eficiencia con la que se combinan todos los recursos productivos en una economía, como el trabajo y el capital, para generar valor agregado. Según el DANE, este dato ayuda a evaluar el aporte global de la productividad al crecimiento económico y es considerado un insumo clave en la discusión sobre el salario mínimo colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.