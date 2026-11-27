Café Quindío proyecta superar los seis millones de tazas de café servidas en sus tiendas durante 2026, como parte del crecimiento que ha tenido la marca colombiana en el mercado nacional.

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La compañía cuenta actualmente con más de 80 establecimientos en nueve ciudades del país y tiene a Bogotá como su principal mercado, con 28 locales activos y cinco nuevas aperturas previstas antes de finalizar el año.

En entrevista con Pulzo, Jaime Andrés Moreno Motta, CEO de Café Quindío, explicó que la estrategia de expansión contempla alcanzar aproximadamente 250 tiendas en Colombia. Este objetivo responde al potencial de crecimiento que identifica la marca y al interés de ampliar su presencia en diferentes regiones.

Uno de los aspectos centrales de su operación es la producción de pastelería, que se realiza en una planta ubicada cerca de Armenia, Quindío. Desde allí, los productos son enviados ultracongelados a las distintas ciudades donde tiene presencia la cadena.

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Posteriormente, se hornean directamente en cada establecimiento, una estrategia que busca garantizar la frescura y conservar la calidad de los alimentos que reciben los clientes.

En cuanto a su propuesta comercial, Moreno Motta explicó que Café Quindío busca diferenciarse de otras cafeterías de especialidad con una oferta dirigida principalmente al consumidor colombiano.

La prioridad es ofrecer cafés que respondan a los gustos de los clientes y no concentrarse exclusivamente en satisfacer a los catadores o expertos.

La compañía también trabaja en la renovación periódica de su carta de cafés especiales, con diferentes orígenes y preparaciones para mantener el interés de los consumidores y ofrecer nuevas experiencias.

Esta propuesta se complementa con la oferta de pastelería, que se hornea en los puntos de venta y busca incentivar que los clientes permanezcan más tiempo en sus establecimientos.

Frente al aumento de competidores en el mercado, el CEO considera que el principal desafío es impulsar el consumo de café en Colombia y fortalecer la categoría, en lugar de concentrarse en disputar clientes con otras marcas. Su apuesta es que el crecimiento del mercado beneficie a todos los participantes del sector.

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