Por: VALORA ANALITIK

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El régimen de facturación electrónica en Colombia podría tener modificaciones si avanza el Proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que plantea cambios en las sanciones tributarias para las empresas y en las responsabilidades de los proveedores tecnológicos autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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El proyecto fue radicado ante el Congreso de la República el pasado 29 de octubre y propone revisar las consecuencias para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con la expedición de facturas electrónicas. Según un análisis de Saphety, compañía especializada en soluciones de facturación y documentos electrónicos, los cambios también tendrían efectos sobre los operadores encargados de prestar estos servicios.

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Uno de los aspectos que aborda la iniciativa es la expedición de facturas que no cumplen los requisitos legales. La propuesta contempla modificar las sanciones aplicables a esta conducta, incluidos los criterios para calcularlas y los límites establecidos. También plantea ajustar las consecuencias económicas para los contribuyentes que incumplan la obligación de expedir factura.

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Para Alejandro Silva, gerente general de Saphety, las empresas deben anticiparse a estos posibles cambios, aunque su aplicación dependerá del trámite y la aprobación del proyecto en el Congreso. El directivo advierte que los errores o las interrupciones en los sistemas de facturación pueden afectar las operaciones comerciales y ocasionar dificultades administrativas.

Proveedores tecnológicos también tendrían nuevas exigencias

Otro de los componentes de la propuesta está relacionado con las obligaciones de los proveedores tecnológicos habilitados por la DIAN. El proyecto contempla modificaciones en las infracciones y responsabilidades asociadas a la prestación del servicio, especialmente en aspectos como continuidad operativa, interoperabilidad, seguridad de la información y asistencia técnica.

Ante este panorama, las empresas tendrían que revisar las condiciones de sus contratos y evaluar la capacidad de respuesta de los operadores responsables de gestionar sus documentos electrónicos.

Entre las recomendaciones de Saphety está implementar controles para verificar que las facturas cumplan los requisitos tributarios, establecer mecanismos de contingencia y conservar registros que permitan hacer seguimiento a los documentos emitidos, transmitidos y validados.

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También considera necesario monitorear los cambios normativos para identificar oportunamente las nuevas obligaciones y prevenir posibles contingencias tributarias y operativas.

La compañía enfatiza que la responsabilidad no corresponde únicamente al proveedor tecnológico. Las empresas también deben fortalecer sus procedimientos internos, garantizar la calidad de la información y asegurar la continuidad de sus procesos de facturación electrónica.

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