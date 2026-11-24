Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia aceleró con fuerza su racha de depreciación este martes y rompió el techo de los $3.600, alcanzando en su negociación intradiaria niveles que no se registraban desde finales de mayo de 2026.

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Al cierre de la jornada, la divisa estadounidense se ubicó en $3.617,25, lo que representó un salto de $90,25 frente al precio final del lunes ($3.527).

(Vea también: ¿Cómo funciona la tasa de cambio nominal y la TRM en Colombia y cuál es su impacto en la economía?)

Este martes, la tasa de cambio abrió ligeramente al alza en $3.530 y marcó de inmediato su piso intradiario en $3.520. De acuerdo con JP Tactical, a partir de ese punto, una intensa y sostenida corriente compradora perforó las resistencias técnicas de los $3.580 y $3.600 hasta alcanzar un máximo de $3.645.

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Los analistas de la firma destacaron que con un monto negociado de US$1.615 millones en 2.068 operaciones, se confirma el dominio de la demanda y el dólar queda en una zona de sobrecompra. Su modelo táctico establece el rango de $3.580–$3.600 como nueva referencia de soporte y los $3.700 como techo de mediano plazo.

El rally alcista del dólar en el mercado local se produjo a pesar de las versiones que apuntaban a posibles ventas de divisas por parte del Ministerio de Hacienda cercanas a los US$546 millones durante la jornada del lunes (aún sin confirmación oficial).

De acuerdo con el análisis de Acciones & Valores, la percepción de riesgo interno continuó pesando sobre el peso colombiano tras la reciente advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), organismo que señaló que el proyecto de reforma tributaria en trámite, por sí solo, no garantizaría la estabilización de la deuda pública del país, alimentando la demanda de coberturas en el mercado spot.

En el frente internacional, la depreciación del peso colombiano contrastó con el retroceso del dólar a nivel global y la recuperación parcial de los precios energéticos. Así, el índice DXY retrocedió un 0,53 % para ubicarse en 103,77 puntos, moderándose frente a las ganancias acumuladas en sesiones previas.

Buenas noticias pesaron sobre el petróleo

El petróleo Brent avanzó un 1,55 % hasta los US$88,02 por barril, aunque permaneció fluctuando por debajo de la barrera de los US$90 y cerca de mínimos de tres meses. Por otra parte, la referencia WTI subió un 1,70 %, cotizando en US$81,53 por barril.

El comportamiento contenido del crudo siguió condicionado por las expectativas de distensión diplomática —tras la reunión del vicepresidente estadounidense JD Vance con el primer ministro de Qatar para explorar diálogos con Irán— y la recuperación del suministro, con las exportaciones del golfo Pérsico alcanzando ya el 74 % de sus niveles previos al conflicto según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Estos factores lograron eclipsar los reportes sobre nuevos incidentes con minas navales en el estrecho de Ormuz.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,45 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,381 % desde los 12,300 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 13,210 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,040 %.

Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,902 %, frente al 12,920 % registrado anteriormente.

Los TES de 2050 finalizaron en 13,250 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,139 %.

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