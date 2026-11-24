En una jornada marcada por el doloroso hecho en el Éxito de Cartagena, una buena noticia surgió para las tiendas de barrio luego de un informe revelador sobre la situación actual.

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Los tenderos tradicionales en Colombia celebran un repunte positivo en sus ingresos comerciales, luego de confirmarse que las ventas por tienda crecieron 5,6% durante los últimos 12 meses hasta octubre de 2026.

Este avance consolida el protagonismo económico de los comercios de cercanía dentro de los hogares colombianos, ratificando la resiliencia del canal tradicional frente a los cambios en los hábitos de consumo.

De acuerdo con el más reciente boletín de mercados de Servipunto, de Servinformación, el desempeño nominal anual refleja dinamismo, aunque se ubicó 1,71 puntos porcentuales por debajo de la inflación sectorial.

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Específicamente, el encarecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó el 7,31% en el mismo periodo analizado, mientras que las visitas presenciales disminuyeron 5,3% y las unidades vendidas cayeron 2,2%.

Comportamiento por ciudades y proyecciones de cierre de año

Al revisar el panorama regional, Cali lideró el entusiasmo comercial tras registrar el mayor incremento nacional en ventas por tienda con un destacado 12,57% durante el último año móvil.

Detrás de la capital vallecaucana sobresalieron Bogotá con un crecimiento del 8,66%, Bucaramanga con 7,13%, Medellín con 4,51% y Pereira con 1,36%, consolidando balances favorables en las principales urbes.

En contraste con esa tendencia positiva, Barranquilla presentó una variación negativa de 5,12%, evidenciando retos particulares en el consumo cotidiano de los establecimientos de barrio en la costa Caribe.

Durante el quinto bimestre del año correspondiente a septiembre y octubre, frente al mismo lapso de 2025, el ticket promedio aumentó 12%, compensando parcialmente una reducción del 9% en transacciones.

Este mayor valor por compra demuestra que los consumidores concentran sus adquisiciones en visitas puntuales, fortaleciendo la facturación por cliente atendido en cada establecimiento vecinal del territorio colombiano.

De cara a la temporada decembrina comprendida entre noviembre y diciembre de 2026, las estimaciones proyectan un crecimiento adicional de 3,2% en las ventas por tienda respecto a 2025.

Con estas perspectivas favorables para el cierre anual, los comercios tradicionales encaran las festividades con renovado optimismo comercial, respaldados por la fidelidad cotidiana de millones de familias en Colombia.

¿Cuántas tiendas de barrio hay en Colombia en 2026?

En Colombia operan aproximadamente 500.000 tiendas de barrio durante 2026, consolidando una de las redes comerciales minoristas más extensas y esenciales para el abastecimiento diario de los hogares.

Este ecosistema comercial nacional abarca cerca de 260.000 tiendas tradicionales enfocadas en víveres y abarrotes, junto con otros 240.000 establecimientos vecinos entre panaderías, misceláneas, fruver y pequeños comercios mixtos.

Más del 90% de estos negocios barriales funcionan en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, garantizando acceso inmediato a productos básicos de la canasta familiar en zonas urbanas.

Asimismo, el canal tradicional colombiano representa cerca del 48% de las ventas totales del consumo masivo en el territorio nacional, superando en cobertura cotidiana a muchas grandes superficies comerciales.

Cada tienda de barrio colombiana genera en promedio entre dos y tres empleos directos, convirtiéndose en el principal sustento económico para cientos de miles de familias emprendedoras.

Adicionalmente, alrededor del 52% de estos establecimientos comerciales minoristas son administrados y liderados por mujeres cabeza de hogar que sostienen dinámicas productivas dentro de sus propias comunidades locales.

Bogotá concentra la mayor proporción de puntos de venta tradicionales del país, seguida de cerca por departamentos con alta densidad urbana como Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.

En cuanto al perfil operativo cotidiano, la mayoría de estos locales funcionan en espacios propios o arrendados dentro de viviendas familiares, facilitando horarios extendidos de atención comunitaria.

Durante 2026, cerca del 65% de los tenderos colombianos activos incorporó herramientas digitales como transferencias inmediatas, códigos QR y aplicaciones móviles de pedidos para modernizar sus operaciones comerciales.

A pesar de enfrentar presiones inflacionarias, altos costos logísticos y competencia de formatos de descuento duro, los comercios vecinales mantienen su fortaleza gracias al fiado y la cercanía.

Por otra parte, múltiples programas nacionales de inclusión financiera y capacitación empresarial acompañan actualmente a los comerciantes independientes para fortalecer su rentabilidad, control de inventarios y sostenibilidad operativa.

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