La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció que reconocerá y pagará los gastos de atención médica de las víctimas del atentado terrorista ocurrido el pasado 23 de noviembre en Villavicencio, Meta.

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La entidad cubrirá los servicios de salud prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de acuerdo con la normativa vigente.

Además, la ADRES informó que otorgará indemnizaciones a las personas afectadas o sus familiares, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Entre estas ayudas se encuentran la indemnización por muerte y los gastos funerarios, en caso de víctimas fatales, así como la compensación por incapacidad permanente cuando se determine una pérdida de capacidad laboral.

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La entidad aclaró que las víctimas y sus familiares podrán realizar directamente los trámites de indemnización, sin necesidad de contratar intermediarios.

Para ello, habilitó sus canales oficiales de atención telefónica y correo electrónico, con el propósito de brindar orientación y asesoría durante el proceso.

La ADRES también hizo un llamado a evitar posibles intermediarios y recordó su responsabilidad de garantizar el reconocimiento de estos recursos.

Con esta medida, busca responder a las necesidades de las personas afectadas por el atentado y asegurar que reciban la atención médica y las indemnizaciones que contempla la legislación colombiana.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.