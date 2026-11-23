Las cajas de compensación familiar en Colombia podrían enfrentar un cambio significativo en su financiación desde 2027 por cuenta de una propuesta del Gobierno de Abelardo De La Espriella, incluida en el proyecto de Ley de Rescate Fiscal.

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La iniciativa plantea trasladar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) uno de los cuatro puntos porcentuales que reciben estas entidades por aportes parafiscales.

Esto equivale al 25 % de sus recursos y se destinaría a financiar el aseguramiento en salud. Además, el proyecto contempla utilizar saldos sin ejecutar del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).

La propuesta generó preocupación en el sector, pues, según un primer análisis de Asocajas, el traslado dejaría un faltante superior a los $500.000 millones en 2027 para financiar la cuota monetaria que reciben mensualmente los trabajadores afiliados de menores ingresos con hijos a cargo.

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También estarían en riesgo recursos para programas de vivienda, primera infancia, educación y recreación.

Ante este panorama, Fedecajas propuso a Asocajas crear una mesa de trabajo conjunta para defender el Sistema de Subsidio Familiar, unificar posiciones y dialogar con el Gobierno, el Congreso y los organismos de control frente a los cambios planteados.

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