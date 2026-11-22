Por: VALORA ANALITIK

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Los Certificados de Depósito a Término (CDT) están recuperando protagonismo entre los ahorradores colombianos, en medio de un escenario de inflación persistente y tasas de interés elevadas que está llevando a las entidades financieras a ofrecer rentabilidades superiores al 13 % efectivo anual (E.A.). Esta combinación abre una oportunidad para quienes buscan alternativas para poner a producir sus ahorros y evitar que pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

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El comportamiento de estos indicadores económicos tiene una relación directa con el atractivo de los CDT. Cuando la inflación aumenta, el dinero pierde capacidad de compra; por eso, los ahorradores necesitan obtener rendimientos que superen el incremento de los precios para conseguir una ganancia real. Al mismo tiempo, cuando el Banco de la República mantiene altas sus tasas de interés, las entidades financieras suelen competir por captar recursos ofreciendo mejores condiciones a quienes depositan su dinero a determinado plazo.

Este panorama está impulsando el mercado de CDT en Colombia y también está cambiando el perfil de quienes invierten. Aunque tradicionalmente estos productos se relacionaban con personas de mayores ingresos y capacidad de ahorro, cada vez más colombianos están utilizándolos para comenzar a construir un patrimonio, incluso con inversiones inferiores a $15 millones.

Así lo explicó Omar Casas, gerente general de MejorCDT, en entrevista con Valora Analitik, en la que señaló que dos de cada tres personas que abren un CDT a través de la plataforma lo hacen por primera vez. Para el directivo, este comportamiento evidencia que el mercado está llegando a nuevos segmentos de la población.

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“En Colombia el CDT promedio de MejorCDT ronda los $40 millones. Puede sonar alto, sin embargo, el grueso de la cantidad de CDT que se abren son de menos de $15 millones. Eso significa que son personas que están empezando a ahorrar o están generando un ahorro y deciden ponerlo en un CDT”, afirmó Casas.

El ejecutivo también destacó que las condiciones de entrada han cambiado con la aparición de entidades financieras que permiten constituir estos productos desde montos relativamente bajos. En ese escenario, el CDT deja de ser una alternativa reservada para quienes cuentan con grandes sumas de dinero y comienza a competir por el ahorro de personas que están dando sus primeros pasos en el sistema financiero.

Inflación en Colombia: por qué importa para quienes tienen un CDT

El primer indicador que deben observar los ahorradores es la inflación, porque determina cuánto aumentan los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares y, por tanto, cuánto rinde realmente el dinero que tienen invertido.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la inflación anual en Colombia llegó al 6,30 % en octubre de 2026. La variación mensual fue del 0,20 %, mientras que el incremento acumulado entre enero y octubre alcanzó el 5,94 %.

La cifra anual muestra que los precios siguen aumentando a un ritmo superior al registrado en el mismo periodo de 2025, cuando la inflación fue del 5,51 %. Esto significa que los hogares todavía enfrentan presiones sobre su presupuesto, aunque algunos productos y servicios tengan comportamientos diferentes.

Para un colombiano que tiene ahorros, esta cifra es fundamental. Si deja su dinero en una alternativa que no genera intereses o que paga una rentabilidad inferior a la inflación, con el paso del tiempo podrá comprar menos cosas con el mismo capital.

En cambio, si consigue una inversión que remunera sus ahorros por encima del aumento de los precios, puede obtener una rentabilidad real positiva. Esa es una de las razones por las que los CDT están llamando la atención en el contexto económico actual.

La relación se puede entender con un ejemplo: si una persona invierte $10 millones en un CDT que paga el 13 % efectivo anual, al cabo de un año recibiría aproximadamente $1,3 millones en intereses antes de impuestos y retenciones. Su capital ascendería a $11,3 millones.

Si durante ese mismo periodo la inflación fuera del 6,3 %, el aumento de los precios sería inferior al rendimiento nominal de la inversión. Después de descontar el efecto de la inflación, la rentabilidad real aproximada sería del 6,3 %, antes de impuestos y otros costos.

En términos sencillos, el ahorrador no solamente conservaría el valor de su dinero frente al aumento del costo de vida, sino que también tendría una ganancia adicional en su capacidad de compra.

Sin embargo, hay un elemento que debe tenerse en cuenta: la inflación que se registra durante el año de la inversión puede ser diferente de la que existe cuando se abre el CDT. Por eso, una tasa atractiva al momento de constituirlo no garantiza que el resultado real sea el mismo en todos los escenarios.

Tasas de interés del Banco de la República: cómo llegan hasta los CDT

El segundo indicador determinante es la tasa de intervención del Banco de la República, que funciona como una referencia para el costo del dinero en Colombia. Cuando la inflación se mantiene elevada, el Emisor puede aumentar sus tasas para encarecer el crédito y moderar el consumo. La intención es reducir la presión de la demanda sobre los precios y evitar que el aumento del costo de vida se prolongue.

Esta decisión también tiene efectos sobre el ahorro. Cuando el costo del dinero aumenta, los bancos y otras entidades financieras pueden necesitar ofrecer mayores intereses para atraer recursos de los ciudadanos, que luego utilizan para desarrollar su actividad financiera.

No obstante, la tasa del Banco de la República no es la misma que recibe una persona por abrir un CDT. Es una referencia que influye en las condiciones del mercado, pero cada entidad define sus ofertas teniendo en cuenta factores como sus necesidades de liquidez, la competencia, el plazo de captación y las expectativas sobre las tasas futuras.

En octubre de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de intervención en 12,25 %, después de haberla aumentado 25 puntos básicos en septiembre. La decisión estuvo relacionada con las presiones inflacionarias que todavía enfrenta la economía. En su Informe de Política Monetaria de octubre, el equipo técnico del Emisor elevó su proyección de inflación para el cierre de 2026 al 7,1 %, frente al 6,9 % estimado anteriormente. Para diciembre de 2027, la previsión pasó del 4,3 % al 4,8 %.

Para los ahorradores, este escenario tiene dos implicaciones. Por un lado, las entidades financieras pueden mantener tasas de captación atractivas mientras necesiten competir por los recursos. Por otro, si la inflación comienza a moderarse y el Banco de la República encuentra espacio para reducir su tasa de intervención, las rentabilidades de los nuevos CDT podrían disminuir gradualmente.

Por eso, el momento de invertir puede ser relevante para quienes buscan asegurar una tasa durante un periodo determinado, siempre que estén dispuestos a mantener sus recursos hasta el vencimiento.

Casas considera que el contexto actual representa una oportunidad para los ahorradores: “Cuando veamos inflaciones sobre niveles del 6 % o 7 %, como estamos hoy en día, y tasas de CDT superiores al 13 %, es un gran momento para invertir porque la rentabilidad real de la inversión es muy alta”, explicó el gerente de MejorCDT.

CDT superiores al 13 %: estas son las tasas que ofrece el mercado

Las cifras de la Superintendencia Financiera muestran que las rentabilidades cambian dependiendo de la entidad y del plazo elegido. Por eso, no todos los colombianos reciben las mismas condiciones al constituir un CDT.

Con corte al 18 de noviembre de 2026, el registro de tasas pasivas de la Superintendencia Financiera reportó, entre otras referencias, una tasa del 13,23 % E.A. para CDT a 360 días de KOA CF. Para plazos superiores a 360 días, esa entidad registró una tasa del 12,88 %.

En el mismo reporte, Banco W registró una tasa del 13,20 % E.A. para CDT a 360 días, mientras que Banco de Bogotá reportó 12,92 % para ese plazo. Estas cifras permiten dimensionar las diferencias que existen entre las entidades y la importancia de comparar antes de entregar los recursos. Además, corresponden a tasas reportadas por las instituciones financieras y no constituyen una oferta garantizada para cualquier monto o cliente.

Para Casas, uno de los aspectos que hace atractivo un CDT frente a otras alternativas es que el inversionista conoce desde el comienzo las condiciones de su título: “Cuando estás iniciando la construcción patrimonial, puede que no estés dispuesto a arriesgar ese patrimonio que tanto esfuerzo te ha costado construir. Esos son productos que se ven más asociados cuando la persona ya tiene un patrimonio consolidado y puede darse, de cierta forma, el lujo de entrar a riesgos más altos”, señaló.

El directivo comparó esta alternativa con otros instrumentos, como las inversiones en bolsa y las stablecoins, que pueden presentar riesgos distintos y variaciones en su valor.

Sin embargo, esto no significa que un CDT esté libre de riesgos o que sea necesariamente la mejor alternativa para todos los perfiles. Su principal limitación es la liquidez: una vez constituido, el dinero queda comprometido durante el plazo pactado y el ahorrador no puede disponer libremente de él como lo haría con una cuenta de ahorros. Por eso, antes de invertir es importante conservar recursos para emergencias, revisar la fecha de vencimiento, comparar la rentabilidad efectiva anual y conocer las condiciones de renovación y pago de intereses.

El mercado de CDT ya supera los saldos de las cuentas de ahorro

El crecimiento de este instrumento también se refleja en las cifras del sistema financiero. De acuerdo con cifras de MejorCDT, los saldos de CDT de personas naturales llegaron a cerca de $156 billones, frente a $127 billones en cuentas de ahorro. Además, alrededor de 2,5 millones de personas tienen un CDT en Colombia, una cifra equivalente a cerca del 5 % de la población.

Casas aseguró que el crecimiento de las tasas de interés del Banco de la República ha sido uno de los factores que ha impulsado la demanda por estos productos: “Pasamos de tener $140 billones hace unos meses en CDT a hoy en día tener $157 billones, hablando de cifras de la Superintendencia Financiera para CDT en persona natural. Estamos viendo crecimientos superiores al 10 % o 20 % en algunos segmentos de la población en cuestión de meses”, indicó.

En medio de este crecimiento, MejorCDT anunció una nueva versión de su aplicación, con cambios orientados a simplificar la apertura y administración de los certificados. La compañía informó que la actualización reduce cerca del 50 % el tiempo necesario para abrir un CDT y disminuye en 66 % la cantidad de preguntas requeridas frente a la versión anterior.

La plataforma también incorpora herramientas para consultar en un mismo lugar los CDT que un usuario tenga en diferentes entidades financieras, hacer seguimiento a sus inversiones, gestionar los vencimientos y registrar la cuenta bancaria en la que recibirá los pagos correspondientes.

La apuesta responde a una transformación en la manera de acceder a estos productos. Tradicionalmente, abrir un CDT implicaba desplazarse hasta una oficina, comparar las tasas de diferentes entidades y completar los trámites correspondientes. Con los canales digitales, ese proceso puede realizarse desde un celular o computador.

Casas aseguró que el procedimiento para abrir un CDT mediante la aplicación puede tomar entre ocho y diez minutos: “Nosotros solo trabajamos con entidades financieras vigiladas y que además están cubiertas por el seguro de depósitos de Fogafín. MejorCDT en ningún momento toca el dinero de los clientes. Los clientes lo transfieren desde su cuenta directamente a la cuenta del banco con el que van a abrir su CDT”, explicó.

El gerente agregó que la plataforma funciona como un intermediario tecnológico que permite comparar las alternativas disponibles y facilitar el proceso de apertura. Según Casas, las tasas ofrecidas por las entidades a través de MejorCDT son las mismas que recibiría un cliente al realizar directamente el trámite con la institución financiera.

La compañía reportó que ha llegado a más de 700.000 usuarios en menos de cinco años y que las entidades emisoras han pagado más de $200.000 millones en rendimientos a sus clientes.

También busca ampliar las funcionalidades de la aplicación para que los usuarios tengan mayor control sobre sus inversiones y puedan tomar decisiones cuando se acerquen los vencimientos: “Los CDT fueron nuestro punto de partida, pero la oportunidad es mucho más amplia: queremos seguir construyendo una experiencia que haga que invertir sea cada vez más sencillo y conveniente para los colombianos”, afirmó Casas.

¿Qué debe revisar un colombiano antes de invertir sus ahorros en un CDT?

Aunque las tasas superiores al 13 % pueden resultar atractivas, los ciudadanos deben evaluar varios aspectos antes de abrir un CDT. El primero es el plazo. A diferencia de una cuenta de ahorros, este producto tiene una fecha de vencimiento y no está diseñado para disponer del dinero en cualquier momento. Por eso, no es recomendable comprometer recursos que puedan necesitarse para cubrir gastos cotidianos, deudas o emergencias.

También es importante revisar la entidad que emite el certificado. Fogafín establece una cobertura de hasta $50 millones por depositante y por entidad financiera inscrita, que incluye los CDT y otros productos protegidos. Este seguro se activa ante la liquidación de una institución financiera y no debe confundirse con una garantía de rentabilidad. En caso de tener ahorros superiores a ese monto, distribuirlos entre diferentes entidades inscritas puede ser una alternativa para considerar los límites de cobertura.

Otro punto es comparar la tasa efectiva anual, no solamente el valor de los intereses que se recibirán al vencimiento. La rentabilidad debe analizarse junto con la inflación esperada, las condiciones tributarias y el tiempo durante el cual el dinero permanecerá invertido.

Para quienes están comenzando a ahorrar, Casas considera que el monto inicial no debería convertirse en un obstáculo: “Nada es poco, todo en términos de ahorro e inversión suma hasta el centavo. Si ya está pensando un colombiano en abrir un CDT, no debe perder ese impulso por pensar que de pronto no tiene el capital suficiente. De capital en capital es que se va construyendo un gran patrimonio”, concluyó.

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