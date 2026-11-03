La decisión del Banco de la República de mantener su tasa de interés en 12,25 % podría prolongar las altas rentabilidades de los certificados de depósito a término (CDT) en Colombia durante las próximas semanas.

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Según la fintech MejorCDT, las ofertas disponibles en su plataforma alcanzan hasta 13,1 % efectivo anual para inversiones a un año, por lo que estos productos seguirían siendo atractivos para los ahorradores en el corto plazo.

La entidad explicó que las tasas de los CDT suelen seguir el comportamiento de la tasa de referencia del Emisor.

Sin embargo, advirtió que, si el mercado comienza a anticipar futuros recortes, los bancos podrían ajustar primero las rentabilidades de los productos con plazos más largos.

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Omar Casas, gerente general de MejorCDT, señaló que la incertidumbre sobre las decisiones del Banco de la República no afecta las condiciones de quienes ya contrataron un CDT, pues su rentabilidad queda definida desde el momento de la inversión hasta el vencimiento.

El panorama también está marcado por una inflación anual de 6,29 % en septiembre. Entretanto, los saldos de personas naturales en CDT llegaron a $158 billones, frente a $127 billones en cuentas de ahorro.

Para MejorCDT, todavía existen oportunidades de obtener rendimientos competitivos, aunque esta ventana podría no mantenerse indefinidamente.

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