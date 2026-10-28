El leasing habitacional se presenta como una alternativa para financiar la compra de vivienda, con tasas de interés que actualmente oscilan entre 12,1% y 14,9% efectivo anual (E.A.) para inmuebles no VIS y plazos de 15 a 20 años.

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Según datos de la Superintendencia Financiera, el Fondo Nacional del Ahorro tiene la tasa más baja, con 12,1%, seguido por Banco de Occidente, con 14,47%, y Banco de Bogotá, con 14,73%.

En esta modalidad, el banco adquiere la vivienda y el comprador paga cánones mensuales durante el plazo acordado. Al finalizar, puede ejercer una opción de compra para que el inmueble pase a su nombre, según las condiciones establecidas en el contrato. Una de sus ventajas es que puede financiar hasta 90% del valor de la vivienda.

Sin embargo, expertos recomiendan comparar cuidadosamente el leasing con un crédito hipotecario, teniendo en cuenta tasas, plazo, cuota inicial, seguros y capacidad de pago. También existen opciones en pesos o UVR.

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Para vivienda no VIS, los créditos hipotecarios parten de tasas de 13% en el FNA y llegan hasta 16,1% en Banco de Bogotá. La recomendación es no escoger una vivienda únicamente por el monto que presta el banco, sino por una cuota que pueda asumir sin comprometer su tranquilidad financiera.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.