Por: Noticiero 90 minutos

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El Tren de Cercanías del Valle es uno de los proyectos de infraestructuras más relevantes para la movilidad de la región, y actualmente se encuentra a la espera de recibir el aval financiero por parte del Gobierno nacional. De acuerdo con la información revelada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, durante el Encuentro de Infraestructura 'Recuperación y Transformación del Occidente Colombiano', el respaldo económico podría concretarse en la segunda semana de noviembre, lo que marcaría el punto de partida para impulsar el desarrollo del proyecto que enlazará a Cali con Jamundí.

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La primera etapa del proyecto contempla un trayecto de 23 kilómetros. La financiación se distribuirá en un 70 % a cargo de la Nación y el 30 % restante será asumido entre la Gobernación del Valle y las alcaldías implicadas, según el anuncio realizado en el evento mencionado. La mandataria aclaró que el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, han estado involucrados en los estudios de factibilidad y trámites para conseguir el aval financiero necesario. En palabras de Dilian Francisca Toro, “estamos esperando el aval financiero, que se viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y la FDN, que hizo la factibilidad. Esperamos que en la segunda semana de noviembre nos den ese aval financiero para tener el aval técnico y así nos puedan dar los recursos”.

No obstante, el desarrollo del Tren de Cercanías ha enfrentado obstáculos. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el avance de la iniciativa se frenó porque el Gobierno nacional no incluyó el 70 % de la cofinanciación en las vigencias futuras, lo que impidió asegurar esos recursos y detuvo su progreso. Los sectores involucrados mantienen expectativas en que el respaldo por parte del Estado permita reactivar el proceso.

Por otro lado, la gobernadora Dilian Francisca Toro también se refirió a la importancia de abrir la licitación para la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Toro argumentó que esta medida facilitaría la modernización de la terminal y atraería mayor inversión; adicionó que el proceso podría abrirse desde enero y que el problema histórico de la falta de parqueaderos ya fue superado en coordinación con la Alcaldía de Palmira. Además, la mandataria señaló que espera que esta licitación se haga bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), con el fin de garantizar inversiones suficientes, y que los recursos derivados puedan beneficiar también a los aeropuertos de Buenaventura y Guapí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo recibiría el Tren de Cercanías del Valle el aval financiero del Gobierno nacional?

De acuerdo con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se espera que el aval financiero para el Tren de Cercanías llegue en la segunda semana de noviembre, tras el trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Nacional, que ha realizado los estudios de factibilidad necesarios para liberar los recursos y avanzar en el desarrollo del proyecto.

¿Qué es una Asociación Público Privada (APP) y cómo beneficiaría al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón?

Una Asociación Público Privada, APP, es una modalidad de concesión en la que el sector público y privado suman esfuerzos para financiar, operar y modernizar infraestructuras como aeropuertos o vías. Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, este esquema permitiría atraer mayores inversiones para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y destinar recursos a mejorar también los aeropuertos de Buenaventura y Guapí, asegurando así un mejor desarrollo regional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.