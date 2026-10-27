Por: El Espectador

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El Festival Internacional del Libro de Cali, también conocido como Cali Lee, ha transformado la capital del Valle del Cauca en un epicentro literario mediante una oferta ininterrumpida de actividades que incluyen charlas, espacios de meditación, muestras de danza y proyección de películas y cortometrajes. De acuerdo con la información de El Espectador, hasta el 2 de noviembre, caleños y visitantes disfrutarán de esta programación diversa en lugares emblemáticos como el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar, donde se encuentran instalados los pabellones de libros, auditorios y carpas de instituciones como la Universidad del Valle, la Red de Bibliotecas Públicas y Comfandi.

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En la edición actual, República Dominicana destaca como país invitado de honor y cuenta con un pabellón y auditorio propios, donde se desarrolla una amplia agenda artística, literaria y gastronómica. Entre las propuestas dominicanas se destacan la poesía de Marino Beriguete, el ensayo ‘La conjura haitiana y la maldición dominicana’, conferencias sobre el Pico Duarte (la montaña más alta del Caribe), exploraciones sobre el futurismo caribeño en la ficción especulativa, y discusiones sobre las tradiciones inmateriales del país invitado. Además, se rinde homenaje a autores como Pedro Mir, Juan Bosch, Salomé Ureña, Pedro Henríquez Ureña y Junot Díaz.

La programación se extiende con presentaciones de libros, talleres de lectura para niños y adultos, obras de teatro, batucadas y exposiciones artísticas. Entre los eventos destacados se encuentran la exposición “Atisbos” con retratos de escritores regionales, degustaciones de sancocho dominicano y proyecciones de documentales. Igualmente, el festival ofrece espacios de reflexión y memoria, como la presentación del libro “¿Qué ruido hace un beso? Experiencias homoeróticas en excombatientes de las antiguas Farc-Ep,” así como conversatorios sobre divulgación científica y arte gráfico contemporáneo.

El festival integra cada día una combinación de saberes populares, ciencia, literatura y expresiones artísticas, facilitando encuentros entre distintas generaciones y comunidades. Las actividades, programadas entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m., muestran un compromiso tanto con la cultura local como con el intercambio internacional, materializado especialmente en el aporte dominicano tanto literario como culinario y audiovisual. Según El Espectador, todo esto contribuye a que Cali Lee se consolide como una de las grandes fiestas literarias de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales del Festival Internacional del Libro de Cali 2024?

El Festival Internacional del Libro de Cali 2024 ofrece un amplio abanico de actividades como charlas literarias, presentaciones de libros, talleres de lectura, proyección de películas y cortometrajes, muestras artísticas, teatro y degustaciones gastronómicas. Estas se desarrollan diariamente en varios escenarios entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m., según lo reportado por El Espectador.

¿Por qué República Dominicana es el país invitado de honor en el Festival del Libro de Cali?

República Dominicana fue seleccionada como país invitado de honor, lo que se refleja en un pabellón y auditorio especiales donde se presentan actividades vinculadas a su literatura contemporánea, gastronomía, tradición oral y patrimonio cultural. De acuerdo con El Espectador, este espacio impulsa el intercambio cultural y promueve autores, tradiciones y temas relevantes de la nación caribeña en el festival.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.