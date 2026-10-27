Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta un nuevo espacio cultural para las familias de la capital colombiana. Se trata de ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’, una obra de teatro que narra la historia de dos personajes entrañables: Panchita Naranjas, una vendedora de naranjas, y Pancracio, el cartero del pueblo de Saboyá. Ambos han estado enamorados desde pequeños, pero, según la información, no han encontrado la ocasión adecuada para expresar sus sentimientos. Esta propuesta se presentará en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m. y la entrada está abierta a todo el público de manera gratuita, de acuerdo con datos provistos por Idartes.

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El relato teatral no solo se centra en la romántica historia de Panchita y Pancracio, sino que también incluye a otros personajes que enriquecen la trama, como Carmencita Flores, Pedro el verdulero, el alcalde Bolaños y el misterioso Hipólito. Estos habitantes de Saboyá participan en una historia de amores, desamores y situaciones cotidianas que, según la fuente, buscan resaltar la cultura campesina típica del departamento de Boyacá.

La puesta en escena tiene una marcada influencia del teatro costumbrista, integrando elementos como máscaras, clown (una técnica teatral basada en la comicidad física), bailes típicos y música original inspirada en el género carranga, propio de las zonas rurales de Colombia. Detrás de la producción está la agrupación ‘La Petisa Babilonia’, que ha presentado esta obra en varios países de Latinoamérica y hasta en Francia. La propuesta combina humor, música, danza y elementos propios de la tradición local, lo que genera una experiencia artística pensada para toda la familia, con especial énfasis en la conexión con el público por medio de la cultura popular.

Para quienes quieran participar, la cita es en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, en la calle 66 Bis Sur No. 18 T – 45, de Ciudad Bolívar, el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., sin costo alguno, según la información divulgada por Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’ presentada por Idartes?

Según Idartes, la obra cuenta la historia de Panchita Naranjas y Pancracio, quienes están enamorados desde la infancia pero nunca han declarado su amor. La trama se desarrolla en el pueblo de Saboyá y suma las vivencias de varios personajes para celebrar la cultura campesina boyacense a través del teatro, el humor y la música carranguera.

¿Dónde y cuándo se podrá ver la obra de teatro gratis ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’ en Bogotá?

La obra se presentará, de acuerdo con la información oficial de Idartes, en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, localizado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T – 45, en Ciudad Bolívar, el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., con entrada gratuita para todos los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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