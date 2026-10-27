Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Tunjuelito realizó una jornada dedicada específicamente al bienestar de las personas mayores, resaltando su papel protagónico en la historia y vida de los barrios de la localidad. De acuerdo con la información difundida por el portal de la Alcaldía Local de Tunjuelito, se celebró la Fiesta de Bienestar y Salud Mental para Personas Mayores, un evento que apostó por el disfrute, la recreación y el fortalecimiento de la salud integral de este sector de la comunidad.

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La actividad se llevó a cabo en el Salón Comunal del barrio San Benito, espacio emblemático que se transformó para acoger a 130 personas mayores. Allí, los asistentes participaron en diferentes sesiones que incluyeron actividades lúdicas, prácticas deportivas suaves, y juegos tradicionales como la rana y la bolirana, todos ellos orientados a estimular el bienestar físico y mental. El objetivo fue crear un entorno saludable que propiciara la interacción social y favoreciera hábitos de vida saludables, siempre en un ambiente de alegría y cercanía.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presentación de grupos musicales conformados por personas mayores, además del espectáculo de una orquesta de carranga, género musical característico de la región andina, que puso a toda la comunidad a bailar y celebrar. Según expresó la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, en el mismo comunicado oficial: "Abrir estos escenarios de juego, música y encuentro no solo alegra sus días, sino que es fundamental para cuidar su salud mental, combatir la soledad y asegurar que vivan esta etapa con dignidad, vitalidad y plena participación en sus barrios".

Con iniciativas de este tipo, la administración local reafirma su compromiso de mantener y ampliar los espacios recreativos, culturales y deportivos para que las personas mayores se sientan incluidas y reconocidas, promoviendo así su participación activa y el respeto en la comunidad. De esta manera, desde la Alcaldía Local de Tunjuelito se impulsa una visión de envejecimiento digno y con calidad de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la Fiesta de Bienestar y Salud Mental para personas mayores en Tunjuelito?

La Fiesta de Bienestar y Salud Mental para personas mayores es una jornada organizada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, orientada a crear espacios de esparcimiento, actividad física y encuentro social para la población mayor. El evento promueve hábitos de vida saludable, fortalece la salud mental y permite a los asistentes disfrutar de presentaciones musicales, juegos tradicionales y actividades culturales en un ambiente festivo y de integración comunitaria.

¿Por qué es importante promover espacios de encuentro y recreación para personas mayores?

Promover entornos de encuentro y recreación para personas mayores es esencial, según la Alcaldía Local de Tunjuelito, porque contribuye de manera significativa al cuidado de la salud mental, ayuda a combatir la soledad y fomenta una vida participativa, digna y activa en los barrios. Estos espacios fortalecen el tejido social y reconocen la importancia de la inclusión de las personas mayores en la vida comunitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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