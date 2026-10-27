Por: El Espectador

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El sueño ha sido uno de los comportamientos fundamentales en el mundo animal, aunque su origen y sus funciones siguen siendo enigmáticos, especialmente en especies diferentes a los mamíferos y aves. De acuerdo con un grupo de investigadores alemanes, citados por El Espectador, la mayoría de los conocimientos actuales sobre el sueño han surgido de estudios en vertebrados, mientras que en la gran mayoría de linajes de invertebrados los análisis son escasos o completamente ausentes.

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Con el objetivo de cerrar esta brecha y avanzar en la comprensión del sueño en organismos menos estudiados, Daniela C. Rößler y su equipo del Instituto de Biología Organísmica de Bonn, Universidad de Bonn, se dedicaron a investigar si las arañas experimentan sueño y si atraviesan distintas etapas durante este proceso, al igual que ocurre en humanos y otros animales. Para ello, eligieron a la araña saltarina australiana (Portia fimbriata), especie reconocida por sus notables habilidades de caza, consideradas signo de inteligencia según los expertos citados.

Utilizando cámaras de alta resolución, los científicos observaron detalladamente el comportamiento de estas pequeñas arañas en sesiones extendidas día y noche. Complementaron la observación con experimentos en los que modificaron las condiciones de luz para analizar sus ritmos circadianos, empleando al anochecer cámaras infrarrojas capaces de registrar posiciones características del sueño. Adicionalmente, pusieron a prueba si las arañas estaban realmente dormidas mediante estímulos acústicos y midieron sus tiempos de respuesta. Otro factor que revisaron fue el ‘efecto rebote’, es decir, la capacidad de recuperar el tiempo de sueño perdido tras las interrupciones.

Tras analizar los registros, los expertos concluyeron que la araña estudiada posee un sueño regulado y auténtico, compuesto por dos fases diferenciadas, incluyendo un estado similar al sueño REM (movimiento ocular rápido) que se manifiesta a través de movimientos oculares y espasmos musculares. Estas observaciones, publicadas en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS), se convierten en la confirmación más exhaustiva hasta la fecha de la existencia de sueño en una araña.

Los científicos remarcaron que los hallazgos abren nuevas oportunidades para áreas como la biología del comportamiento, la neurobiología y la cronobiología. A futuro, sugieren ampliar la investigación a más especies para identificar patrones universales y posibles funciones primordiales del sueño dentro del reino animal. No obstante, advierten que aún existen grandes incógnitas, incluso en los humanos, a pesar de los avances alcanzados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Las arañas realmente duermen y presentan fases similares al sueño REM?

De acuerdo con el estudio realizado por científicos del Instituto de Biología Organísmica de Bonn, citado por El Espectador, la araña saltarina australiana muestra un sueño auténtico que incluye dos fases diferenciadas, una de ellas comparable al sueño REM observado en humanos y otros animales, marcada por movimientos oculares y espasmos. Esta es la primera confirmación exhaustiva del comportamiento de sueño en una araña.

¿Cuáles son los desafíos para estudiar el sueño en invertebrados como las arañas?

Según los investigadores, citados en la publicación, la investigación sobre el sueño en invertebrados es limitada, debido en gran parte a la escasez de estudios y técnicas especializadas. Superar estos desafíos requiere ampliar el espectro de especies estudiadas para identificar principios universales del sueño y entender mejor su función, tal como se recomienda en el estudio sobre Portia fimbriata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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