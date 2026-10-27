Por: El Espectador

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Un potente atentado con carro bomba sacudió la mañana del martes 27 de octubre el sector El Escobal, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. De acuerdo con los reportes entregados por la Policía, la explosión tuvo lugar en las inmediaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), muy cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta Colombia con Venezuela. La detonación, según las imágenes que circularon en redes sociales, provocó daños en varias viviendas cercanas y la suspensión inmediata del paso fronterizo, mientras las autoridades proceden a verificar y asegurar la zona.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Pedro José Saavedra, confirmó que “cuatro uniformados resultaron lesionados y fueron dirigidos oportunamente al hospital, donde ya se verificó su estado de salud. Se encuentran estables”. Sin embargo, hasta ahora no se tiene información precisa sobre la cantidad de civiles que podrían haber resultado afectados por la explosión, según detallan los reportes iniciales de la Policía.

Este atentado ocurre en un contexto de agudización de la violencia en Cúcuta, dado que tan solo un día antes, el lunes 26 de octubre, fue asesinado Miguel Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de esa ciudad. El homicidio se perpetró en el Anillo Vial Occidental y, según un comunicado difundido por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, las autoridades están trabajando para esclarecer tanto ese crimen como el ataque con explosivos. “Expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas y con las personas que hoy enfrentan las consecuencias de estos hechos. Reiteramos el respeto a la vida y que ninguna forma de violencia puede seguir arrebatándole la tranquilidad a nuestras comunidades”, expresó la gobernación.

La Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, conjuntamente con la Policía Nacional, han anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por información que permita esclarecer el ataque registrado este martes, mientras que en el caso del asesinato de Miguel Castellanos Serrano ya se ofreció una recompensa de 100 millones, de acuerdo con información de El Espectador. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, también manifestó su solidaridad con las víctimas y fue enfático en la necesidad de que “no podemos normalizar la violencia en Norte de Santander” y exigió acciones contundentes de parte de las autoridades.

De momento, ninguna estructura ha asumido la autoría del ataque y las autoridades no lo han atribuido formalmente a algún grupo armado, aunque en la región operan estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y bandas del crimen organizado.

¿Cuántos heridos dejó el atentado con carro bomba en Cúcuta?

Según la información entregada por la Policía Metropolitana de Cúcuta y citada por medios como El Espectador, el saldo confirmado hasta el momento es de cuatro uniformados heridos, quienes se encuentran fuera de peligro tras haber recibido atención médica. Las autoridades no han informado, por ahora, sobre la cantidad de civiles lesionados en la explosión.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras el ataque con explosivos en Cúcuta?

Después del atentado, las autoridades han suspendido el paso fronterizo por el sector afectado, realizan labores de verificación y aseguramiento en la zona y han ofrecido una recompensa para quien suministre información que permita esclarecer los hechos. La Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional trabajan en conjunto, según comunicados oficiales, para fortalecer la seguridad y dar con los responsables del ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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