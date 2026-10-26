Por: Noticiero 90 minutos

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Los estudiantes de instituciones educativas rurales en el Valle del Cauca están transformando sus conocimientos en el aula en proyectos de emprendimiento vinculados con la producción agropecuaria y agroindustrial. De acuerdo con 90 Minutos, las asociaciones de futuros agricultores (AFA) lideradas por jóvenes se han convertido en semilleros donde se aprende sobre administración, proceso productivo y oportunidades para permanecer en sus propios territorios, alejando la necesidad de migrar a las ciudades. La experiencia y el compromiso de los estudiantes y docentes fueron destacados en el XI foro educativo: realidades y desafíos de la educación rural, por permitir la exposición de experiencias innovadoras y formativas gestadas en la región.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, remarcó la importancia de integrar la educación con las labores del campo, promoviendo que las nuevas generaciones desarrollen capacidades para impulsar el desarrollo local. Según sus palabras, “los campesinos son empresarios del campo”, subrayando la urgencia de que los jóvenes fomenten los procesos productivos familiares a través de la investigación, la tecnología y la innovación.

En este marco, han surgido diversos modelos de negocio en áreas como productos lácteos, plátano, huevos y carnes, hasta el punto de comercializar para el programa de alimentación escolar (PAE). Estas experiencias demuestran que el aprendizaje trasciende los contenidos tradicionales y se traduce en oportunidades concretas de generación de ingresos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación departamental, de las 148 instituciones educativas en municipios no certificados, 127 tienen características rurales. Por esto, el aprendizaje se basa en proyectos pedagógicos productivos y en la integración del enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). Esto facilita que los jóvenes exploren sistemas de riego automatizado, observación meteorológica y agricultura de precisión. Además, la consolidación de 37 asociaciones de futuros agricultores inscritas ante la Cámara de Comercio y la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) les da herramientas en administración y contabilidad para fortalecer sus iniciativas.

Un caso destacado se encuentra en la institución educativa Santa Marta de El Águila, donde más de 2.000 estudiantes han fortalecido sus competencias productivas. Lácteos Mi Granjita, liderado por la AFA local, aprovecha la leche producida en la institución para fabricar yogur, kumis, quesos y arequipe, contribuyendo a la economía estudiantil y al arraigo por el territorio. La educación rural en este contexto representa una apuesta por alternativas formativas y productivas que evitan la migración e impulsan el crecimiento local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las asociaciones de futuros agricultores en el Valle del Cauca?

Las asociaciones de futuros agricultores en el Valle del Cauca permiten a estudiantes de colegios rurales unirse para desarrollar proyectos productivos, especialmente en agroindustria. Estas asociaciones están reconocidas legalmente ante la Cámara de Comercio y la DIAN, lo que posibilita que los jóvenes realicen actividades productivas y comerciales aprendiendo gestión administrativa y contable mientras aportan a las economías familiares y locales, según información de la Secretaría de Educación departamental.

¿Qué significa el enfoque STEAM en la educación rural?

El enfoque STEAM en la educación rural se refiere a un modelo pedagógico que integra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Este método permite que los estudiantes accedan a herramientas modernas y conocimientos aplicados en áreas como riego automatizado, observación meteorológica o agricultura de precisión, lo que enriquece la formación y brinda nuevas oportunidades para el desarrollo de emprendimientos en el campo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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