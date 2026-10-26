Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El conflicto en torno al caso pasaportes en Colombia sigue escalando, ahora con una diligencia puntual de la Casa de la Moneda de Portugal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De acuerdo con información obtenida por El Espectador, la Casa de la Moneda portuguesa respondió oficialmente a la Cancillería y desmintió su versión sobre la elaboración del polémico informe que avala el modelo de pasaportes presentado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Las diferencias entre la Cancillería, representada por Omar Bula, el Ministerio del Interior y la entidad portuguesa salieron aún más a flote tras el documento presentado este lunes.

Sigue a PULZO en Discover

El tema central es un informe elaborado suficientemente para dar cumplimiento a una medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según la Casa de la Moneda de Portugal, el informe fue concertado previamente entre las partes antes de su presentación. Sin embargo, al momento de la firma, el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a suscribirlo, motivo por el cual no aparece explícitamente en calidad de firmante. En el documento presentado ante el tribunal, Felipe de Vivero Arciniegas, representante legal de la Casa de la Moneda, sostuvo que "el texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio se negó a firmarlo". Es decir, desde la perspectiva de Portugal, no hubo mala fe ni irregularidad en la presentación del informe.

Por su parte, la Cancillería expuso en documentos fechados el 20 y 21 de octubre que se estaría induciendo en error al tribunal, sugiriendo la existencia de un acuerdo entre las demandadas sobre el contenido del informe. Sin embargo, la Casa de la Moneda rechazó categóricamente estas afirmaciones, asegurando que solo cumplió con lo ordenado por el Tribunal, y que todas sus actuaciones obedecieron al marco de la legalidad y la buena fe.

Además, se aclaró que la presentación del informe no fue producto de un acuerdo autónomo, sino que desde el inicio respondía a una instrucción directa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Casa de la Moneda enfatizó que la decisión y los plazos de radicación estuvieron definidos por órdenes judiciales, y que cualquier solicitud de prórroga solicitada por la Cancillería no fue consensuada ni informada previamente a Portugal.

El informe finalmente presentado avala la primera fase del nuevo modelo de pasaportes, asegurando que funciona y es estable, aunque sigue pendiente la declaración de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, tras la suspensión temporal ordenada por el tribunal.

¿Cuál es el conflicto entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal en el caso pasaportes?

El enfrentamiento surge a raíz de la elaboración y presentación de un informe técnico sobre el modelo de pasaportes impulsado durante el gobierno Petro. La Cancillería alega que no autorizó la entrega ni el uso de su logo, mientras que la Casa de la Moneda sostiene que actuó conforme a lo estipulado por el Tribunal Administrativo y que no hay irregularidad en su actuar.

¿Por qué el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió un informe sobre el modelo de pasaportes?

El Tribunal solicitó el informe como parte de una medida cautelar dentro de un proceso legal en curso. El objetivo era analizar la viabilidad y solidez del modelo de pasaportes mientras se estudia una demanda que llevó a la suspensión temporal del sistema implementado durante el gobierno Petro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.