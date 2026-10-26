El señalamiento de Deicy Jiménez sobre supuestos contratos de Gustavo Petro para pagar servicios íntimos salpicó a la congresista María José Pizarro, que salió al paso de ese caso que conmocionó a la opinión pública.

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La senadora del Pacto Histórico se mostró tajante frente a las declaraciones de la mujer que la menciona como una de las figuras que estuvo dentro de esas contrataciones por parte del expresidente de Colombia.

“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, aseguró Pizarro.

La respuesta por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) se presentó un día después de que se hicieran públicas las afirmaciones en las que ella aparece vinculada, sin que se resalte alguna participación directa. De ahí, apuntó contra el presidente Abelardo de la Espriella.

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“Esto es lo que De La Espriella llamó el ‘destripamiento’. Quieren sacarme de la carrera política como hicieron con mi padre, pero se equivocan, aquí estoy para enfrentar esta arremetida baja, coordinada con un medio que opera sin verificación, al servicio de la viralidad”, aseguró.

Deicy Jiménez involucró a Pizarro en sus declaraciones contra Petro, por lo que la congresista se defendió al remarcar su trabajo alrededor de la causa feminista en el territorio colombiano.

“Lamentablemente toca salir e insistir: jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa. He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. No van a borrar lo que soy ni lo que represento con insinuaciones malintencionadas. Mi compromiso con las mujeres y con las causas populares no se negocia”, advirtió.

Incluso, la senadora del Pacto Histórico cuestionó la labor periodística, luego de las publicaciones hechas por Vicky Dávila al exponer esas afirmaciones contra el exmandatario.

“El país espera del periodismo un ejercicio serio y responsable, que no es posible si se sustenta en montajes, especulaciones y tergiversaciones. A los medios de comunicación les exijo rigor, verificación y respeto. Ninguna mención puede llevar a asociaciones tendenciosas y construir narrativas acusatorias; ninguna insinuación equivale a una condena. La libertad de prensa es fundamental, pero no puede confundirse con linchamiento ni con la difusión irresponsable de señalamientos”, aseveró.

Jiménez afirmó que tuvo contratos (que suman más de 100 millones de pesos) y que uno de ellos fue en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo que surgió la mención a Pizarro. Eso desembocó en la respuesta y crítica al trabajo de Dávila.

“A la ciudadanía ¿Vamos a permitir que la prensa amarillista y mercenaria sea el nuevo juez de la sociedad colombiana? Rechacemos que una interpretación sustituya la verdad y que los intereses oscuros se impongan sobre el debate democrático”, escribió en sus redes sociales.

La congresista sentenció su reacción con una advertencia de cara a la justicia colombiana con la postura de que no tuvo la participación que para el caso indicó Deicy Jiménez en sus declaraciones a Semana.

“De ser necesario ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento, acudiré a los estrados judiciales. Aquí estoy y aquí sigo, enfrentando con dignidad y sin miedo lo que hemos logrado”, finalizó.

Cabe recordar que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ofreció protección a Jiménez, mientras que Gustavo Petro también rechazó los señalamientos sobre esos contratos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.