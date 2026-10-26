Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un lamentable hecho tuvo lugar en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando un trabajador de la Aeronáutica Civil perdió la vida tras caer desde la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. El hombre, identificado como César Eduardo Mondragón Cediel, de 38 años, se desempeñaba como verificador meteorológico, una posición clave relacionada con la supervisión y seguimiento de las condiciones atmosféricas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, según la información entregada en reportes preliminares conocidos hasta el momento.

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De acuerdo con los primeros datos, la caída ocurrió cerca de las 3:00 a. m., pero el cuerpo del funcionario fue hallado varias horas después, alrededor de las 9:00 a. m., en el interior de la principal terminal aérea del país. La brecha entre el momento del incidente y el hallazgo del cuerpo ha generado inquietudes, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Por ahora, la información oficial no ha determinado si se trató de un accidente o si existen otros factores involucrados, situación que mantiene incertidumbre tanto en el entorno laboral del aeropuerto como en la opinión pública.

César Eduardo Mondragón Cediel estaba vinculado a la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil, donde cumplía la función de verificador meteorológico. Tal rol implica la responsabilidad de monitorear las variables del clima que pueden incidir directamente en la seguridad de los vuelos, un trabajo cuyo impacto es fundamental para la operación de una terminal aérea de la magnitud de El Dorado. Tras el hallazgo, las autoridades competentes procedieron con la recolección de pruebas y testimonios, a fin de entender con claridad cómo se produjo la caída y qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles precisos sobre el contexto y las causas de la muerte. Tampoco se ha señalado una causa oficial del incidente. Se espera que los resultados de la investigación permitan establecer la secuencia exacta de los hechos y disipen las incógnitas que rodean lo sucedido en una instalación tan significativa para la aviación nacional. Según la información revelada, la muerte de Mondragón Cediel ha puesto de relieve la importancia de las condiciones de trabajo y seguridad dentro del aeropuerto internacional El Dorado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál era la función de un verificador meteorológico en la Aeronáutica Civil?

Un verificador meteorológico en la Aeronáutica Civil tiene como responsabilidad principal el seguimiento y análisis de las condiciones atmosféricas que pueden influir en la seguridad de las operaciones aéreas. Tal labor es crucial para alertar sobre posibles riesgos y garantizar que los vuelos se desarrollen bajo parámetros óptimos, de acuerdo con la información proporcionada en el texto.

¿Qué se sabe sobre la investigación de la muerte en la torre de control del aeropuerto El Dorado?

Según los datos publicados, las autoridades están realizando diligencias para establecer las circunstancias en las que se produjo la caída de César Eduardo Mondragón Cediel desde la torre de control. Hasta el momento, no se ha esclarecido si la muerte fue accidental o si existen otras explicaciones, y se espera que nuevas informaciones sean entregadas a medida que avance la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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