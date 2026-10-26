Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima en Bogotá para el martes 27 de octubre de 2026 revela una tendencia marcada por bajas probabilidades de lluvia, pero sin descartar del todo la presencia de fenómenos temporales. Según información difundida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la madrugada se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado sobre la ciudad, con un ambiente seco y una temperatura mínima alrededor de los 10 °C. Ya en la mañana, las condiciones persisten con nubosidad que irá de parcial a mayormente densa, sin embargo, el tiempo seco seguirá predominando, brindando estabilidad para quienes necesiten movilizarse en la capital.

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El IDIGER invita a los ciudadanos a consultar el pronóstico a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB), una plataforma que entrega información en tiempo real sobre lluvias, temperaturas extremas y el estado general del clima. Este recurso digital permite monitorear el clima y anticipar posibles cambios, útiles para quienes requieren planificar sus desplazamientos o actividades diarias. Además, el acceso al mapa de lluvias es sencillo: solo se debe ingresar al sitio web especializado en mapas de la ciudad, seleccionar la opción de “lluvias” y, finalmente, buscar la dirección específica para conocer la situación en ese punto exacto.

En cuanto a las condiciones particulares actuales, el IDIGER ha explicado que Bogotá vive actualmente los efectos del fenómeno de El Niño 2026, un evento de variabilidad climática que modifica los patrones atmosféricos globales debido al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. Aunque El Niño suele asociarse con una reducción de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas en la región Andina y el Caribe colombiano, no elimina por completo los episodios de lluvia durante octubre y parte de noviembre. Por tanto, a pesar de la disminución en la cantidad de lluvias respecto al promedio histórico, aún pueden presentarse lloviznas, fuertes vientos e incluso granizadas en la capital.

La recomendación final para los habitantes de Bogotá es mantenerse atentos a los reportes oficiales, que ofrecen datos verificados y actualizados para tomar decisiones informadas y prevenir afectaciones en sus rutinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima y las lluvias en Bogotá en tiempo real?

Usted puede consultar el pronóstico del clima, las lluvias y el estado actual del tiempo en Bogotá ingresando al Sistema Alerta Bogotá (SAB) o al mapa interactivo de lluvias disponible en mapas.bogota.gov.co, siguiendo los pasos de selección y búsqueda por dirección sugeridos por el IDIGER. Estas plataformas permiten verificar de manera sencilla y desde cualquier dispositivo si hay lluvias en un sector específico de la ciudad.

¿Qué es el fenómeno de El Niño 2026 y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026 es un evento climático natural que implica un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico tropical, lo que puede alterar los patrones atmosféricos globales. De acuerdo con el IDIGER, para Bogotá este fenómeno produce una disminución de lluvias y aumento de temperaturas, aunque no descarta completamente episodios de precipitaciones o granizadas durante octubre y parte de noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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