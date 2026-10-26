Por: Portal Bogotá

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Durante la última semana de octubre de 2026, Bogotá se alista para vivir una intensa agenda de movilizaciones sociales, plantones y actividades culturales marcadas por diferentes manifestaciones y demandas ciudadanas. De acuerdo con información del Portal Bogotá, desde el lunes 26 hasta el sábado 31 de octubre, distintas organizaciones y colectivos han convocado espacios de expresión y participación ciudadana en múltiples sectores de la capital, en un contexto que resalta la importancia del ejercicio democrático y el derecho a la protesta.

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La Secretaría Distrital de Gobierno, por medio de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, acompañará las actividades previstas durante toda la semana. Su finalidad es promover la convivencia y el respeto entre los asistentes, garantizar la protección de los derechos humanos y facilitar canales de diálogo entre participantes y autoridades, tal como informan los canales oficiales del Distrito.

La agenda arranca el lunes 26 de octubre con varias actividades. Se destaca un plantón en la Dirección General del SENA, sector de Chapinero, desde las 7:30 a. m., convocado ‘por los recortes presupuestales’. Más adelante, a las 8:00 a. m., se anuncia un ‘plantón por las rutas Fundación Balcanes’ frente a la Secretaría Distrital de Integración Social, en la localidad de Santa Fe. A las 9:30 a. m., estudiantes y miembros de la comunidad universitaria participarán en la marcha de la Universidad Distrital, sede Macarena. Esta jornada también incluirá un evento cultural en el Museo Nacional, denominado ‘Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional’, previsto para las 10:00 a. m.

Para el miércoles 28 de octubre, se destaca la ‘Marcha pacífica por las personas desaparecidas’, a las 10:00 a. m., cuyo punto de partida será el Monumento a Jaime Garzón, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

La semana culmina el sábado 31 con el evento cultural ‘Jolgorio Popular, versión 21’, a las 4:30 p. m., en San Cristóbal, el cual combina expresión cultural y reivindicación de derechos.

La ciudadanía está invitada a planificar sus recorridos con antelación consultando las fuentes oficiales, como el Portal Bogotá, para conocer cualquier cambio en la movilidad por los cierres y desvíos ocasionados por las actividades. Asimismo, se recomienda atender las orientaciones de las autoridades, mantener una actitud de diálogo y respeto, y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica. La administración distrital ha reiterado su compromiso con el respeto a la protesta pacífica y la construcción colectiva de democracia en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las movilizaciones y marchas programadas en Bogotá para finales de octubre de 2026?

La agenda en Bogotá desde el 26 hasta el 31 de octubre de 2026 incluye plantones y marchas relacionados con recortes presupuestales, demandas por rutas específicas, una marcha universitaria, y actos culturales reivindicativos. Además, se realizará una marcha pacífica para visibilizar a las personas desaparecidas y se cerrará la semana con el ‘Jolgorio Popular’, un evento que une cultura y demandas sociales, según información del Portal Bogotá.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría Distrital de Gobierno durante las marchas en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Gobierno aconseja planificar desplazamientos con anticipación mediante los canales oficiales, seguir instrucciones de las autoridades, participar en las protestas de manera pacífica y mantener el respeto durante las jornadas. También recomienda consultar la agenda y posibles desvíos en el Portal Bogotá para evitar contratiempos en la movilidad y garantizar la convivencia ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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