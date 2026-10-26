Por: El Espectador

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Una iniciativa presentada ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes propone una modificación constitucional que restringiría la posibilidad de que quienes hayan ejercido como alcalde mayor de Bogotá participen inmediatamente en la carrera presidencial. Este proyecto de acto legislativo, impulsado por David Cote, representante por Bogotá del partido Centro Democrático, plantea intervenir el artículo 197 de la Constitución Política con el fin de adicionar un criterio de inhabilidad específico dirigido a los jefes del Palacio de Liévano.

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Actualmente, de acuerdo con lo registrado en El Espectador, la Constitución ya contempla límites para quienes aspiren a la Presidencia de la República según el cargo ocupado un año antes de las elecciones. Por ejemplo, se incluyen magistrados de altas cortes como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), ministros, procurador general de la Nación, defensor del Pueblo, contralor general de la República, fiscal general de la Nación, registrador nacional del Estado Civil, directores de departamento administrativo, gobernadores y el alcalde mayor de Bogotá (antes denominado alcalde mayor de Santafé de Bogotá).

Con la modificación en discusión, se establece que quienes hayan sido elegidos y hayan ejercido el cargo de alcalde mayor de Bogotá en propiedad durante el periodo constitucional inmediatamente anterior a la elección presidencial, no podrán inscribirse como candidatos ni ser elegidos presidente o vicepresidente, incluso si renuncian antes de finalizar ese periodo. Según el texto citado por El Espectador, la medida tiene la intención de “evitar ventajas electorales indebidas derivadas del ejercicio de un cargo territorial de altísima visibilidad nacional”, y promueve que el mandatario capitalino oriente su gestión hacia la ciudad y sus necesidades, en vez de convertir la alcaldía en una plataforma inmediata para una campaña presidencial.

Además, el proyecto incluye un régimen de transición que fija la entrada en vigencia de la reforma para las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebre a partir del año 2034, evitando así que la disposición tenga efectos inmediatos sobre los próximos comicios. El autor, de acuerdo con El Espectador, insiste en que su propuesta no responde a coyunturas ni busca perjudicar a ninguna persona en particular, sino que procura fortalecer la institucionalidad y la planeación política de largo plazo en Bogotá.

¿Qué cargos actualmente impiden postularse inmediatamente a la Presidencia de la República en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, la Constitución actual impide que, un año antes de la elección, quienes hayan ocupado cargos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte Constitucional, consejeros de Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, ministros, procurador general de la Nación, defensor del Pueblo, contralor general de la República, fiscal general de la Nación, registrador nacional del Estado Civil, directores de departamento administrativo, gobernadores y alcaldes mayores de Bogotá puedan postularse a la Presidencia.

¿Qué busca evitar la reforma sobre la inhabilidad de los alcaldes de Bogotá para la Presidencia?

Según lo planteado por el representante David Cote en el proyecto citado en El Espectador, la reforma pretende evitar que el ejercicio del cargo de alcalde mayor de Bogotá, que tiene una exposición nacional significativa, se utilice como plataforma inmediata para aspirar a la Presidencia, considerando que esto podría significar ventajas electorales indebidas y afectar la continuidad y planeación adecuada en la administración capitalina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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