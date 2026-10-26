Por: El Espectador

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Un hombre de 41 años fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá tras intentar evadir un procedimiento de registro en Corabastos, ubicada en la localidad de Kennedy. De acuerdo con la información reportada por la Policía, el individuo mostró una actitud sospechosa al notar la presencia de los uniformados, quienes realizaban controles periódicos en la central de abastecimiento de alimentos. Los agentes decidieron detenerlo y verificar el contenido de la maleta que portaba, encontrando en su interior varias bolsas de marihuana y papeletas de base de coca.

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Los hechos ocurrieron durante una jornada de control a cargo de uniformados asignados al servicio especial en Corabastos. En estas actividades, la Policía realiza registros personales y verificación de antecedentes a las personas que transitan o laboran en el interior de la central. Según el reporte oficial de la institución, la inspección de la maleta permitió incautar un total de 20 bolsas de marihuana, con un peso estimado de 485 gramos, y 19 papeletas de base de coca, que sumaban cerca de 18 gramos. En total, la sustancia decomisada ascendió a aproximadamente 503 gramos, distribuidos en 39 envoltorios, un hallazgo que llevó a la captura inmediata del sujeto por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento, las autoridades verificaron los antecedentes judiciales del capturado. De acuerdo con el reporte de la Policía, el hombre tenía anotaciones previas por porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. Sin embargo, no se especificó si estas están relacionadas con procesos en curso o casos anteriores. Tras ser informado de sus derechos, fue conducido a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), quedando a disposición de la autoridad competente mientras la Fiscalía General de la Nación define su situación jurídica.

La captura se enmarca en los operativos de vigilancia y control que la Policía adelanta en Corabastos, los cuales buscan prevenir la comercialización y distribución de sustancias ilícitas en este importante centro de abasto de Bogotá. La institución anunció que mantendrá estos procedimientos y reiteró a comerciantes, trabajadores y visitantes la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 o en el CAI más cercano. El hombre capturado sigue bajo custodia de las autoridades judiciales a la espera de la determinación de su responsabilidad penal.

¿Por qué la Policía realiza controles de registro y antecedentes en Corabastos?

La Policía Metropolitana de Bogotá realiza estos controles en Corabastos como parte de acciones preventivas orientadas a contrarrestar la comercialización y distribución de drogas y prevenir hechos que afecten la seguridad dentro de la central de abasto, de acuerdo con la información proporcionada por la propia institución.

¿Qué significa ser capturado por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes?

Ser capturado por este delito implica que la persona fue encontrada en posesión, transporte, distribución, fabricación o almacenamiento de sustancias consideradas ilegales, como la marihuana o la base de coca, según establece la legislación colombiana y como señaló la Policía en su reporte del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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