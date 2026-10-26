Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un hecho violento irrumpió en la tranquilidad de Unicentro, un reconocido centro comercial en el norte de Bogotá, tras un intento de robo que tuvo lugar el lunes 26 de octubre. De acuerdo con la información preliminar disponible, varios hombres a bordo de motocicletas habrían intentado sustraer de manera violenta varios celulares usando la modalidad conocida como raponazo, donde se arrebatan los objetos de forma rápida para huir del lugar. Durante el intento de hurto, la presencia de personas en la zona fue determinante, pues algunos ciudadanos que se encontraban en el sitio habrían interceptado a los presuntos ladrones antes de que lograsen escapar.

Sigue a PULZO en Discover

La situación generó un ambiente de gran tensión no solo entre quienes presenciaban la escena, sino en todo el sector, pues se escucharon disparos, aumentando el temor de los presentes y entorpeciendo la movilidad en las inmediaciones del centro comercial. Según el registro de lo ocurrido, las personas señaladas de intentar el robo fueron golpeadas por un grupo de ciudadanos, lo que obligó a las autoridades a intervenir para controlar la situación y velar por la integridad de los involucrados. Como consecuencia de los golpes, los implicados debieron ser trasladados a una clínica cercana, donde recibieron atención médica.

Posteriormente, la situación quedó en manos de las autoridades competentes, quienes ahora enfrentan la tarea de esclarecer los hechos ocurridos cerca de Unicentro. Según lo informado, los agentes deberán investigar a fondo cómo se produjo la confrontación y, especialmente, qué sucedió durante los momentos en que se escucharon disparos. Además, corresponde a los investigadores verificar las denuncias asociadas al intento de hurto, identificar a los responsables y determinar si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial contra los implicados en el caso.

Mientras la comunidad espera respuestas claras sobre lo sucedido, persiste la inquietud sobre el origen de los disparos y la manera en que se desencadenó la violencia, en un lugar habitualmente considerado seguro. El hecho pone una vez más en discusión la seguridad en zonas transitadas de la capital y la reacción ciudadana ante delitos en pleno desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó exactamente durante el intento de robo en Unicentro en Bogotá?

Durante el intento de robo en Unicentro, un grupo de hombres habría intentado robar varios celulares utilizando la modalidad de raponazo. Ciudadanos en el lugar, al notar el robo, habrían interceptado a los señalados antes de que escaparan. En medio de la confrontación se escucharon disparos y los señalados resultaron golpeados, por lo que debieron ser trasladados a una clínica para recibir atención médica, según la información preliminar recogida de los hechos.

¿Qué están investigando las autoridades sobre el tiroteo y el intento de hurto en Unicentro?

Las autoridades se encuentran en proceso de establecer cómo ocurrió la confrontación en las cercanías de Unicentro, con énfasis en esclarecer los detalles del tiroteo y la secuencia exacta de los hechos. También están verificando las denuncias por el presunto intento de hurto y recopilando elementos que permitan determinar si hay fundamento para iniciar un proceso judicial contra las personas involucradas, de acuerdo con la información proporcionada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z