Por: Portal Bogotá

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Una nueva jornada de empleo llega para quienes buscan trabajo en la capital. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía, el evento "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" ofrecerá el martes 27 de octubre de 2026 más de 400 vacantes en distintos campos laborales. La convocatoria tendrá lugar en Conviventia, en la carrera 8 # 2-72, en la localidad de Santa Fe, y se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

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La jornada cuenta con el respaldo de una variedad de empresas tanto públicas como privadas, entre ellas CHEC, Metro Línea 1 y Adecco, según la información divulgada por la Alcaldía. Las personas interesadas podrán postularse a cargos que requieren desde formación básica primaria hasta perfiles técnicos, dependiendo de la naturaleza de cada puesto. Un aspecto relevante es que algunas de las vacantes no exigen experiencia laboral previa, abriendo así la posibilidad para quienes buscan ingresar por primera vez al mercado laboral.

Entre los cargos disponibles se encuentran oficial de acueducto y alcantarillado, maestro de obra, operador de minicargador y excavadora, oficial de obra y redes húmedas, soldador, ayudante de almacén, electricista y técnico de mantenimiento HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), entre otros, de acuerdo con el listado publicado. Igualmente, hay oportunidades para ayudante y auxiliar de obra, operador forestal, auxiliar eléctrico y conductor, entre muchas otras opciones.

Se recomienda a los interesados consultar detalladamente los requisitos de cada vacante, puesto que la formación y la experiencia solicitadas varían según el cargo. Quienes deseen asistir deben inscribirse previamente a través del enlace oficial publicado por los organizadores. El evento representa una oportunidad relevante no solo para acceder a un empleo, sino también para conocer consejos sobre procesos de selección, oferta de cursos gratuitos y pautas para construir una hoja de vida efectiva, lo cual puede consultarse mediante el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, que difunde actualizaciones sobre vacantes y recomendaciones útiles para quienes buscan trabajo, según la información de la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria de empleo "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" 2026?

Para participar en la jornada de empleo, los interesados deben confirmar su asistencia completando el formulario en línea proporcionado por los organizadores. El enlace oficial para registrarse fue compartido por la Alcaldía en su portal, lo que permite a los postulantes asegurar su lugar y recibir información relevante sobre el proceso.

¿Qué requisitos piden para las vacantes en la jornada de empleo de Bogotá?

Los requisitos dependen del perfil de cada vacante. Algunas posiciones exigen únicamente formación básica primaria, mientras que otras requieren títulos técnicos o experiencia en el área específica. No obstante, según la publicación, algunas ofertas no demandan experiencia previa, lo que amplía el acceso para más participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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