Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ha intensificado sus esfuerzos para llevar nuevas oportunidades laborales a diferentes sectores de la ciudad, acercándose directamente a las comunidades que se encuentran en búsqueda de empleo. En el marco de la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la entidad utiliza su Unidad Móvil de Atención para recorrer diversas localidades y barrios, con el fin de facilitar el acceso a vacantes, orientación y servicios relacionados con el mundo laboral.

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De acuerdo con la información compartida en el Portal Bogotá, en este caso, la iniciativa estará presente en la localidad de Bosa. La Unidad Móvil estará disponible desde el 26 hasta el 31 de octubre del 2026, brindando atención en el Salón Comunal Villa del Río, ubicado en la calle 55A sur # 66-50, en el barrio Villa del Río. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

Durante estas jornadas, los ciudadanos pueden acercarse con su hoja de vida para acceder a múltiples servicios: registro al Servicio Público de Empleo, orientación ocupacional, conexión con vacantes, acceso a ofertas de formación y asesoría para empresarios. Esta atención integral tiene como propósito aliviar las dificultades de acceso laboral para los habitantes de Bosa y, al mismo tiempo, dinamizar el tejido productivo de la zona.

De acuerdo con el Portal Bogotá, la presencia de la Unidad Móvil de Empleo no está restringida a Bosa, sino que se desplegará cada semana en distintas localidades de la capital. Para quienes no puedan acudir en esta ocasión, existe la posibilidad de consultar la programación y las vacantes disponibles a través del Portal Bogotá o suscribirse al canal de WhatsApp de la Agencia Distrital de Empleo. Así, se busca garantizar que más personas puedan informarse oportunamente y participar en los procesos de selección laboral.

Esta iniciativa refleja el compromiso de las autoridades distritales por reducir las tasas de desempleo y facilitar los procesos de intermediación laboral, acercando a los ciudadanos la información y los servicios necesarios sin costos y de manera directa en sus propios territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a las ofertas laborales de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá?

Para acceder a las ofertas laborales de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, usted puede acudir personalmente a la Unidad Móvil cuando esté en su localidad, llevando su hoja de vida y registrándose en el Servicio Público de Empleo. También puede consultar oportunidades y la programación de la Unidad Móvil en el Portal Bogotá o suscribirse al canal de WhatsApp de la Agencia, según información del Portal Bogotá.

¿Qué servicios ofrece la Unidad Móvil de Empleo en Bosa para quienes buscan trabajo?

La Unidad Móvil ofrece registro al Servicio Público de Empleo, orientación ocupacional, acceso a vacantes disponibles, ofertas de formación y asesoría para empresarios. Todos estos servicios buscan facilitar la búsqueda de empleo y fortalecer la actividad económica local, de acuerdo con lo reportado por el Portal Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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