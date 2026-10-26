Por: Portal Bogotá

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Avanza de manera significativa el proyecto Metro de Bogotá, una de las obras más relevantes para la movilidad en la ciudad, y actualmente se encuentra en una etapa clave: la construcción de sus estaciones. De acuerdo con “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el viaducto de la Línea 1 del Metro es uno de los aspectos más visibles del proyecto, llamando la atención tanto por su magnitud como por la tecnología de construcción empleada. Sin embargo, empieza una fase más compleja e incluso menos perceptible, pero fundamental: la integración entre el viaducto y las estaciones, un reto relevante para el desarrollo del sistema.

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó recientemente la estación 9 de la Línea 1, conocida como estación Sena, la cual conecta directamente con el sistema de transporte TransMilenio en la misma zona. Durante la visita, el mandatario recalcó que este punto representa uno de los principales desafíos del proyecto, ya que convergen varias estructuras: el viaducto construido bajo el método tradicional de ensamblaje de doelas, el uso de vigas cajón en concreto dentro de la estación, el montaje de un puente metálico y, más al fondo, el viaducto construido mediante voladizos sucesivos con carros de avance. Esta variedad de soluciones ingenieriles evidencia la complejidad que supone conectar el viaducto con cada estación.

Según explicó Carlos Fernando Galán en una publicación en la red social X, el objetivo es habilitar la estación de TransMilenio del Sena en diciembre de este mismo año. Posteriormente, para enero de 2027, se espera tener concluido el viaducto en la zona y, hacia junio, estaría totalmente terminada la estación Metropolitana, incluyendo sus tres edificios laterales, según los compromisos asumidos por el consorcio a cargo de la obra. Además, se contempla que la línea férrea sobre el viaducto esté lista entre febrero y marzo de ese año, lo que facilitará el despliegue final del sistema.

El avance de las obras en esta etapa es menos notorio a simple vista, pero no por ello menos trascendental. Para cumplir con los plazos establecidos, el consorcio prevé incorporar hasta 1.500 personas adicionales antes de diciembre, un refuerzo que, de acuerdo con el alcalde, será esencial para agilizar las tareas restantes y garantizar la puesta en marcha de una infraestructura que promete transformar la movilidad bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas clave de entrega de la estación del Sena en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán y “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se planea habilitar la estación de TransMilenio del Sena en diciembre de este año, terminar el viaducto de la zona en enero de 2027, finalizar la línea férrea sobre el viaducto entre febrero y marzo y concluir toda la estación del Metro, junto a sus tres edificios laterales, en junio de 2027.

¿Qué desafíos implica la conexión entre el viaducto y las estaciones del Metro de Bogotá?

La integración entre el viaducto y las estaciones de la Línea 1 representa una de las etapas más complejas del proyecto, según destacó Carlos Fernando Galán. Abarca distintos métodos de construcción y estructuras como doelas, vigas cajón en concreto y puentes metálicos, además del sistema de voladizos sucesivos. Aunque es una fase menos visible, es esencial para que el sistema metro funcione correctamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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