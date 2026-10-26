Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, en un trabajo articulado con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía Nacional, anunció la captura de un hombre en flagrancia por el delito de contaminación ambiental, tipificado en el artículo 334 del Código Penal. El hecho ocurrió en la localidad de Puente Aranda, específicamente en la transversal 42 con calle 12A, conocida también como Avenida Ferrocarril, en el barrio Gorgonzola. Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el sujeto de 26 años fue sorprendido descargando estibas de madera, consideradas residuos especiales según el Decreto 1077 de 2015, desde un camión con planchón directamente en el espacio público.

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De acuerdo con las autoridades, al momento de la intervención, el hombre señaló que su empresa le había encargado buscar un sitio receptor o chatarrería para depositar el material. Sin embargo, al no encontrar un lugar de disposición adecuado, optó por abandonar los residuos en la vía pública. Este comportamiento fue registrado y documentado en video como parte de un proceso de seguimiento de varios días promovido por la UAESP, en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad y la comunidad local. La investigación, sustentada por el monitoreo de cámaras de seguridad, incluyó el análisis de cerca de dos horas de grabaciones y la recolección de 20 videos almacenados en una memoria USB de 8 GB, empleada como material probatorio. Esto permitió identificar el modus operandi de los infractores, quienes descargan residuos con rapidez para evadir a las autoridades.

El twitter oficial de la UAESP recalcó que no se permitirá seguir transformando el espacio público en botaderos ilegales y subrayó la importancia de esta detención como resultado de un trabajo de vigilancia y recopilación de pruebas. Los vertimientos clandestinos detectados en la zona venían causando graves consecuencias para el ambiente y la salud pública, especialmente en áreas cercanas al colegio La Merced.

La Avenida Ferrocarril y otros espacios de Puente Aranda están identificados dentro de los 478 puntos críticos de acumulación de residuos que existen en Bogotá, de acuerdo con el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PIGRS). Para atacar esta problemática, se han instaurado esquemas de recolección nocturna diaria. Finalmente, la administración y la UAESP recuerdan a los ciudadanos la importancia de la correcta disposición y separación de residuos, instando a utilizar los recursos digitales como la página web Aseo Bogotá para consultar información actualizada y recomendaciones sobre el servicio público de aseo y la gestión de residuos en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la captura de quienes contaminan el espacio público en Bogotá?

La captura de responsables de contaminación ambiental en Bogotá, según la Alcaldía y la UAESP, resulta fundamental porque contribuye al control de puntos críticos de residuos y reduce impactos negativos sobre el ambiente y la salud pública. Estas acciones, apoyadas en monitoreo y pruebas audiovisuales, buscan impedir que el espacio público siga utilizado como botadero ilegal.

¿Qué es un residuo especial y cómo se regula su disposición en Bogotá?

Un residuo especial, de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 citado por la Alcaldía de Bogotá, es material que requiere manejo diferenciado, como estibas de madera, debido a sus características o cantidad. La correcta disposición y separación siguen parámetros del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, lo que obliga a los generadores a buscar sitios receptores autorizados y evitar su abandono en la vía pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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