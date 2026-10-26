Por: El Espectador

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El festival literario organizado por la Fundación Fahrenheit 451, con apoyo de Idartes (Instituto Distrital de las Artes), celebra en la capital del país su decimoquinta edición con la temática "Vendrán lluvias suaves". De acuerdo con la información suministrada por los organizadores, esta edición se inspira en el universo del escritor Ray Bradbury, específicamente en uno de los relatos incluidos en ‘Crónicas marcianas’, para abrir preguntas sobre la ciencia ficción, su poder para imaginar futuros posibles y su capacidad para generar reflexiones sobre los cambios actuales. La programación del evento incluye talleres de escritura y creación, conversaciones, encuentros virtuales, performances, presentaciones teatrales y propuestas innovadoras que integran literatura, tecnología y otras áreas, con el propósito de acercar al público a nuevas formas de creación.

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En palabras del escritor colombiano Luis Carlos Barragán, invitado nacional al festival, el valor de la ciencia ficción radica en su versatilidad: permite imaginar, criticar, divertirse y en ocasiones sirve como herramienta de sanación, posibilitando que las personas procesen experiencias complejas a través de la narrativa. Barragán destaca además cómo, tras la llamada ‘nueva ola’ de los años setenta, impulsada por autores como Ursula K. Le Guin, J. G. Ballard y Philip K. Dick, el género dejó de centrarse únicamente en el espacio exterior para enfocarse en explorar los futuros internos de la humanidad.

La lista de invitados a esta edición es amplia e internacional. Según datos de IDARTES, participan autores y autoras como Isabel Allende, Fernanda Trías, Federico Díaz-Granados, Andrea Chapela, Rodrigo Bastidas, Claudia Amador, así como la productora argentina Maru Lombardo. Destaca la intervención de Andrea Chapela, quien promueve debates sobre cuento y literatura especulativa —un subgénero que imagina posibles cambios futuros—. La escritora uruguaya Fernanda Trías profundiza en temas de incertidumbre y colapsos, y Maru Lombardo explora el auge de la ficción sonora y el audio en la cultura digital. El evento finaliza con una charla virtual en la que la escritora chilena Isabel Allende comparte su perspectiva sobre la ciencia ficción en su proceso creativo.

Las actividades se distribuyen en diversos escenarios, entre los que figuran el Auditorio Porfirio Barba Jacob del Centro Cultural Gabriel García Márquez, la Universidad Konrad Lorenz, la Universidad de La Sabana, la Plazoleta cultural de la Universidad Central, la Librería Urapán, el Auditorio Sonia Fajardo Forero y el Gimnasio Moderno. La programación, según el anuncio oficial, es de entrada libre para todos los asistentes.

De acuerdo con IDARTES, esta edición propone un enfoque renovado de la ciencia ficción, presentándola no solo como una herramienta para anticipar el futuro, sino principalmente como una forma de cuestionar el presente e imaginar alternativas desde las realidades y territorios actuales.

¿Qué invitados destacados participan en la decimoquinta edición del festival de ciencia ficción en Bogotá?

Entre los invitados principales se encuentran Isabel Allende, Fernanda Trías, Federico Díaz-Granados, Andrea Chapela, Rodrigo Bastidas y Claudia Amador. Además, Maru Lombardo, productora argentina, aporta su experiencia en ficción sonora. Cada uno de estos invitados explora diferentes aspectos de la literatura especulativa y la ciencia ficción, según los datos de IDARTES.

¿Por qué el festival de ciencia ficción en Bogotá toma inspiración en Ray Bradbury y ‘Crónicas marcianas’?

El festival utiliza el universo de Ray Bradbury y uno de los relatos de ‘Crónicas marcianas’ como punto de partida para invitar a imaginar futuros y reflexionar sobre el presente. Según la Fundación Fahrenheit 451 y el IDARTES, esta inspiración permite conectar al público con la capacidad del género para pensar en cambios posibles y en la transformación del entorno social y cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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