El folclor vallenato viste de luto tras el aparatoso accidente de tránsito sufrido por la agrupación musical de Kbeto Zuleta, hijo del veterano artista Poncho Zuleta. El bus en el que se movilizaban los integrantes del conjunto se precipitó desde un puente hacia las caudalosas aguas del río Ariguaní, en la vía que conecta al municipio de El Difícil con Bosconia, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas y más de veinte heridos.

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De acuerdo con los reportes entregados por medios regionales como Hoy Diario del Magdalena y las autoridades locales, el siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando el automotor retornaba hacia la ciudad de Valledupar tras cumplir con una presentación artística en Cartagena. El vehículo colisionó contra la baranda de contención del puente ubicado en el corredor vial Plato-Bosconia, desatando la emergencia en la madrugada.

El impacto cobró la vida de dos integrantes del equipo de trabajo de la agrupación, identificados plenamente como Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista del conjunto musical. La partida repentina de ambos artistas generó reacciones de profunda consternación en el gremio musical y entre sus seguidores en todo el país, según informó El Tiempo.

Las labores de rescate coordinadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bosconia y organismos de socorro permitieron evacuar a los sobrevivientes, quienes presentaban lesiones de diversa consideración. Un total de veintiuna personas resultaron heridas y fueron remitidas de urgencia a centros asistenciales de la zona. Diez de los pacientes ingresaron al hospital municipal, donde los galenos reportaron que al menos dos de ellos se encontraban en estado crítico, motivando solicitudes de apoyo médico especializado de manera prioritaria.

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Entre los afectados figura también Diomar Torrado, sonidista oriundo de Aguachica, Cesar, cuya complejidad en las heridas obligó a evaluar su traslado inmediato a una clínica de mayor nivel de complejidad. Hasta el momento, las autoridades sanitarias y de tránsito mantienen la verificación de la lista total de pasajeros para consolidar el parte médico de cada uno de los sobrevivientes que permanecen bajo observación clínica.

En cuanto a las causas del siniestro, la secretaria de Tránsito Departamental, Diana Daza, señaló que se adelantan inspecciones técnicas minuciosas en el lugar de los hechos. Aunque las primeras valoraciones apuntan a que la carpeta asfáltica se encontraba en condiciones aceptables, las hipótesis preliminares sugieren que el bus habría impactado fuertemente contra la estructura metálica del puente antes de caer al vacío, un extremo que deberá ser ratificado mediante el dictamen pericial definitivo de las autoridades competentes.

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