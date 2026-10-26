Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Shakira, la artista barranquillera que ha dejado huella en la música mundial, acaba de lograr un hito que reafirma su vigencia y relevancia en la industria. De acuerdo con los reportes publicados sobre este tema, el videoclip de ‘Ciega, sordomuda’ superó los 400 millones de visualizaciones en YouTube, casi 30 años después de su estreno. Este logro coloca a Shakira en un punto de comparación directo con Michael Jackson, el único artista que hasta el momento había conseguido superar esa cifra con videoclips de canciones estrenadas en cuatro décadas diferentes: los años noventa, los dos mil, los dos mil diez y los dos mil veinte.

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La canción ‘Ciega, sordomuda’ se lanzó en 1998 como parte del álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’, marcando un antes y un después en la carrera internacional de Shakira. Su aporte al pop y rock en español, junto con la autenticidad de su estilo, definieron su identidad musical. Décadas después, este sencillo no solo sigue presente en la memoria colectiva, sino que sigue sumando oyentes y visualizaciones, a pesar de los cambios en la forma de consumir música y del auge de las plataformas digitales, que en su momento no tenían el protagonismo actual.

Sin embargo, no es la única canción con la que la artista ha alcanzado este tipo de cifras. Según los mismos reportes, Shakira ya contaba con otros videoclips que superaron los 400 millones de vistas y que representan las diferentes etapas de su carrera: en los años dos mil destacan ‘Hips Don’t Lie’, junto a Wyclef Jean, y ‘La Tortura’ con Alejandro Sanz; en la década de 2010 figuran temas como ‘Waka Waka’ y ‘Chantaje’; y en los años veinte aparecen sencillos recientes como ‘Te Felicito’ y ‘Acróstico’.

El récord es aún más relevante si se tiene en cuenta que Michael Jackson, el llamado ‘rey del pop’, era el único que compartía ese registro. Sus videos más reproducidos, como ‘Billie Jean’, ‘Beat It’ y ‘Smooth Criminal’, demuestran la capacidad de trascender generaciones. Ahora, gracias a ‘Ciega, sordomuda’, Shakira también se incluye en esa selecta lista, evidenciando el poder de las plataformas digitales para mantener vigente el legado de artistas que debutaron en décadas pasadas.

Este hecho no solo reafirma la relevancia de Shakira en la escena internacional, sino que resalta cómo las canciones icónicas pueden seguir conquistando nuevas generaciones. Su capacidad para conectar con públicos diversos a lo largo de los años parece no tener límites, consolidando una carrera para la historia.

¿Qué canciones de Shakira han superado los 400 millones de visualizaciones en YouTube?

Según los reportes, Shakira ha logrado que varios de sus videoclips superen los 400 millones de vistas en YouTube en distintas décadas. Entre estos, destacan ‘Ciega, sordomuda’ de los años noventa; ‘Hips Don’t Lie’ y ‘La Tortura’ en los dos mil; ‘Waka Waka’ y ‘Chantaje’ en la década de 2010; así como ‘Te Felicito’ y ‘Acróstico’ entre sus producciones más recientes en los años veinte.

¿Qué significa alcanzar reproducciones históricas en diferentes décadas para un artista?

Alcanzar 400 millones de visualizaciones en videoclips de diferentes décadas implica que la música de un artista atraviesa generaciones y plataformas diversas, manteniendo su vigencia y atractivo pese al paso del tiempo. Según los reportes publicados, esta hazaña conecta a Shakira y Michael Jackson, reflejando el impacto sostenido y global de sus trayectorias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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