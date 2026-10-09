La cantante colombiana Shakira vuelve a ser tema de conversación por rumores sobre su vida sentimental. El periodista Jordi Martin aseguró que la artista estaría ilusionada con un exjugador de baloncesto, en medio de la atención mediática que también ha despertado su reciente disputa legal con Gerard Piqué por el régimen de visitas de sus hijos.

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Según recogió Univisión, el nombre que salió a la luz es Serge Ibaka , exbasquetbolista de 37 años nacido en la República del Congo y nacionalizado español. Según lo contado por Martin en el programa El Gordo y La Flaca , el deportista habría asistido a varios conciertos de la barranquillera durante su estancia en Madrid.

El periodista también afirmó que ambos habrían viajado en un avión privado desde Madrid hasta París para asistir a la Semana de la Moda. Sin embargo, esa versión no confirma por sí sola que exista una relación sentimental entre ellos.

Las señales que despertaron los rumores sobre Shakira

Las especulaciones comenzaron a circular a finales de septiembre, cuando las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez hablaron en el pódcast Las Mamarazzis sobre un supuesto pretendiente de la cantante. Aunque no revelaron su identidad en ese momento, señalaron que se trataría de un hombre alto y vinculado al deporte.

Días después, la posibilidad de que fuera un jugador de baloncesto tomó fuerza y el nombre de Ibaka apareció en las versiones divulgadas por medios de entretenimiento. También se recordó que Shakira habría intercambiado miradas con el exdeportista durante uno de sus conciertos en Madrid, mientras interpretaba Antología.

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Shakira y Piqué volvieron a los tribunales por sus hijos

Los rumores sentimentales coincidieron con la nueva disputa legal entre Shakira y su expareja, Gerard Piqué. Ambos acudieron a los juzgados de Barcelona para revisar el régimen de visitas de Milan y Sasha, quienes viven con la cantante en Miami.

La artista busca que los desplazamientos para compartir tiempo con sus hijos no recaigan únicamente sobre los menores y que su padre también viaje a Estados Unidos. El proceso volvió a poner la separación de la pareja bajo el foco público, aunque no existe información que vincule ese asunto legal con los rumores sobre Ibaka.

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