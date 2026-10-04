Los reyes y reinas del Carnaval de Barranquilla llevaron una muestra de la cultura colombiana hasta Madrid, donde participaron en la apertura del concierto de Shakira este sábado 4 de octubre.

Sigue a PULZO en Discover

La delegación estuvo encabezada por Salwa Maloff, reina del Carnaval; Isabela Daes, reina infantil; Abraham Roosevelt Cáceres, Rey Momo, y Pedrito Fandiño, rey infantil.

La presencia de los representantes del Carnaval sirvió además para rendir homenaje a Shakira, una de las principales embajadoras de Colombia en el mundo.

Más de 40.000 personas asistieron al octavo de los 12 conciertos que la artista tiene programados en Madrid como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”.

Lee También

Durante el evento, la delegación barranquillera presentó tradiciones, bailes y elementos característicos del Carnaval.

Isabela Daes también entregó camisetas del Junior y manillas carnavaleras, mientras explicaba a los asistentes detalles de la celebración y compartía algunos de sus bailes.

Uno de los momentos destacados fue el encuentro de la reina infantil con los integrantes de Ghetto Kids, grupo de niños ugandeses que alcanzó reconocimiento internacional a través de redes sociales y que fue incluido por Shakira en su espectáculo en Madrid.

La noche también tuvo como protagonista a Dua Lipa, quien subió al escenario junto a Shakira para interpretar “Antología”. La cantante británica expresó su admiración por la canción y la interpretó en español ante el público.

La presencia del Carnaval de Barranquilla en Madrid hace parte de una agenda internacional que incluye actividades culturales durante los días de la gira de Shakira.

Tras su paso por España, los reyes y su séquito viajarán a Nueva York para participar en el desfile de la colombianidad del próximo 12 de octubre, evento que busca destacar la presencia de la comunidad colombiana en el área triestatal de Estados Unidos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.