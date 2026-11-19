La televisión estadounidense está de luto por la muerte de Alexander Haskin, un actor que hizo parte de reconocidas producciones y cuyo fallecimiento en California dejó varias preguntas sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

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Haskin, de 38 años, fue encontrado en el océano, cerca del muelle de Santa Mónica, el lunes 16 de noviembre de 2026. Pese a los esfuerzos de los organismos de emergencia que acudieron al lugar, no fue posible salvarle la vida.

La noticia tomó relevancia por las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto altercado que habría protagonizado el artista poco antes de terminar en el agua. Según los primeros reportes, habría tenido una discusión con una mujer en las inmediaciones del reconocido punto turístico.

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Sin embargo, la investigación dio un giro luego de que la Policía de Santa Mónica revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los registros permitieron a los investigadores establecer que el actor se encontraba solo y no había tenido contacto con otras personas en los momentos previos al incidente.

Policía descartó discusión con una mujer antes del fallecimiento

La versión sobre un posible enfrentamiento fue una de las primeras hipótesis que llamó la atención alrededor del caso. Algunos reportes indicaban que Haskin habría llegado al muelle acompañado de una mujer y que, durante una discusión, se habría presentado una agresión física.

No obstante, las autoridades locales aclararon que las pruebas recopiladas no respaldaban esa información. El teniente Lewis Gilmour explicó que los registros audiovisuales mostraban un escenario diferente al descrito inicialmente.

“Las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el periodo inmediatamente anterior al incidente”, señaló el funcionario, según la información divulgada por La Kalle.

Con esta aclaración, la Policía descartó que el supuesto altercado hubiera ocurrido en los términos que se habían difundido. Aun así, la investigación continúa para establecer con precisión qué sucedió antes de que el actor ingresara al mar.

Así fue el operativo de emergencia en el que encontraron al actor

La alerta que movilizó a los organismos de socorro se recibió aproximadamente a las 4:06 de la tarde del 16 de noviembre. El reporte advertía sobre la presencia de un hombre en el océano, cerca del extremo occidental del muelle de Santa Mónica.

Los equipos de rescate iniciaron la búsqueda en el agua hasta localizar al hombre. Posteriormente, lo trasladaron a una embarcación, donde comenzaron las maniobras de reanimación.

Los intentos por salvarle la vida continuaron cuando fue llevado hasta el muelle y recibió atención de los paramédicos del Departamento de Bomberos de Santa Mónica. Sin embargo, el procedimiento terminó con la declaración de su fallecimiento.

Por ahora, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles mantiene pendiente el dictamen que permita establecer oficialmente la causa y la manera de muerte.

Alexander Haskin participó en reconocidas series de televisión

Aunque no encabezó los elencos de las producciones en las que trabajó, Haskin consiguió aparecer en algunas series conocidas por el público internacional.

Entre sus participaciones se encuentra ‘You’, la producción de Netflix protagonizada por Penn Badgley, así como ‘The Rookie’, de la cadena ABC, y ‘Mayans M.C.’, de FX.

Su recorrido profesional también estuvo ligado a actividades diferentes al entretenimiento. Antes de abrirse camino en la actuación, hizo parte de las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Después de esa etapa, se enfocó en el acondicionamiento físico y la nutrición deportiva. Trabajó como entrenador personal y preparador físico, mientras desarrollaba sus proyectos relacionados con la televisión.

Su padre también recordó que había estudiado música en Long Beach City College, en California, antes de ingresar a las Fuerzas Armadas.

Por el momento, las autoridades siguen recopilando información sobre el caso, mientras se espera el resultado de los procedimientos forenses que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte del artista.

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