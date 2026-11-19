Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En la sección "Tiempo de leer" del Noticiero 90 Minutos, el director Gerardo Quintero realizó una selección especial de tres libros considerados esenciales para entender algunas de las problemáticas más relevantes y urgentes de la sociedad actual. Las recomendaciones logran un enfoque plural: abordan desde la crisis política y democrática, hasta el vacío existencial moderno, así como el significado de la memoria histórica en el contexto colombiano, de acuerdo con la información proporcionada por el noticiero.

Sigue a PULZO en Discover

La primera recomendación es ‘¿Qué pasó con la democracia liberal?’ del premio Nobel de economía Daron Acemoglu. En este libro, el autor examina los factores de fondo que han impulsado el auge del populismo, la polarización política y el descontento ciudadano con el modelo liberal tradicional. Además, Acemoglu expone cómo la desconfianza de la población frente a las instituciones ha llevado a cuestionar los cimientos de la gobernanza democrática, una crisis que desafía a las sociedades contemporáneas de manera profunda y compleja, según el análisis compartido en el programa.

La segunda obra recomendada es ‘La humanidad en crisis’ del médico y cirujano Manuel Sans Segarra. Desde su experiencia acompañando a pacientes en múltiples momentos de fragilidad, el doctor Sans Segarra reflexiona sobre la paradoja actual: aunque la longevidad humana se ha incrementado, crecen los testimonios de soledad, vacío emocional y ansiedad. El autor atribuye esto a una desconexión paulatina con el “yo espiritual”, que se traduce en una vida signada por el predominio del ego. Según sus propias palabras, el ego representa “nuestra falsa identidad de origen material”, que impone los rasgos más individualistas y egoístas del ser humano, favoreciendo una crisis de sentido existencial.

En tercer lugar, Quintero incluye ‘La siempreviva’, una de las piezas más reconocidas del teatro colombiano, escrita por Miguel Torres y relanzada por Editorial Planeta. Esta obra fue publicada en el contexto del aniversario de la toma y retoma del Palacio de Justicia y transforma el teatro en un espacio de memoria sobre el sufrimiento de las familias de personas desaparecidas en esos trágicos hechos. Para su escritura, Torres recurrió a la revisión minuciosa de fuentes periodísticas, testimonios y la colaboración fundamental del abogado Eduardo Umaña Mendoza, quien defendió a los familiares de quienes no regresaron. Así, ‘La siempreviva’ plantea una reflexión sobre la importancia de no olvidar y entender las heridas abiertas en la historia nacional.

Según Noticiero 90 Minutos, estas tres obras brindan herramientas analíticas valiosas para pensar las transformaciones sociales, éticas y políticas del presente.

¿Cuáles son los principales temas de los libros recomendados por Noticiero 90 Minutos?

Los libros sugeridos por Noticiero 90 Minutos abordan temas clave como la crisis de la democracia liberal, el incremento del populismo y la polarización política (‘¿Qué pasó con la democracia liberal?’); la soledad, ansiedad y vacío existencial frente a una vida más prolongada (‘La humanidad en crisis’); y la memoria histórica sobre eventos traumáticos en la sociedad colombiana (‘La siempreviva’).

¿Qué significa el término "ego" en el contexto del libro 'La humanidad en crisis'?

En el libro de Manuel Sans Segarra, “ego” se refiere a una identidad falsa basada exclusivamente en factores materiales, que lleva a acentuar los aspectos más egoístas e individualistas del ser humano. Según el autor, esta desconexión con el “yo espiritual” es uno de los elementos que explican el aumento del vacío emocional y la pérdida de sentido en la sociedad actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.