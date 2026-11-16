Por: El Espectador

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La reciente conmemoración de los 41 años del holocausto del Palacio de Justicia ha reabierto el debate sobre el estado de la justicia y la respuesta institucional frente a una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. Los eventos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, marcados por la toma y posterior retoma del Palacio, dejaron una herida profunda en el sistema judicial y en la memoria colectiva de la nación. De acuerdo con los testimonios recogidos, esta fecha ha quedado grabada como un momento de ataque, abandono y silenciamiento de la justicia. Sin embargo, se destaca que, a pesar de la brutalidad de los hechos, la justicia logró sobreponerse y permanece en pie, cumpliendo sus funciones, aunque la reparación y el esclarecimiento total continúen pendientes.

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Respecto a lo que se ha logrado en estas cuatro décadas, se reconoce que durante este tiempo se ha avanzado en la búsqueda de la verdad. No solo los esfuerzos de la Comisión de la Verdad han sido relevantes, sino también el papel de distintos procesos judiciales y de entidades del Estado que han permitido esclarecer algunos aspectos fundamentales de los hechos. Estas contribuciones, según se expresa, han arrojado luces importantes sobre lo que sucedió dentro y fuera del Palacio durante esas trágicas jornadas. Sin embargo, persiste el sentimiento de que la justicia no ha sido plena, ya que aún hay elementos desconocidos y la respuesta frente a las víctimas sigue siendo insuficiente.

La conmemoración ha servido, por tanto, no solo como acto de memoria, sino también como un llamado al país para reconocer el dolor de los familiares y rescatar la dignidad de quienes murieron en ese episodio. Sin embargo, se advierte que este ejercicio de memoria no debe convertirse en un obstáculo para avanzar. El reto, como se plantea en el contexto de esta reflexión, es aprender a dar un paso hacia la construcción de una sociedad diferente, en la que la violencia no sea la vía para resolver los conflictos. Se reconoce la relación histórica y dolorosa del país con la violencia y se insiste en la necesidad de encontrar caminos alternativos, que permitan dejar atrás el pasado violento y apostar por un presente y un futuro donde la dignidad y la verdad prevalezcan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sigue siendo importante el caso del Palacio de Justicia para la justicia colombiana?

El caso del Palacio de Justicia mantiene su relevancia porque representa un capítulo doloroso y aún no resuelto de la historia del país, en el que la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas sigue siendo una deuda vigente. Las investigaciones y conmemoraciones ayudan a preservar la memoria, fortalecer la justicia y evitar la repetición de hechos similares.

¿Qué avances se han logrado en el esclarecimiento del holocausto del Palacio de Justicia?

De acuerdo con testimonios y procesos mencionados, se han logrado avances parciales gracias a la labor de la Comisión de la Verdad, procesos judiciales y entidades estatales, que han permitido conocer mejor lo sucedido. Sin embargo, aún quedan aspectos sin resolver y las víctimas siguen a la espera de respuestas completas y justicia efectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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