Por: El Espectador

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció la extensión, durante tres meses, de las obras de rehabilitación en un tramo del canal Boyacá, debido a los estragos ocasionados por las intensas lluvias que se han presentado en las últimas semanas. Según la EAAB, este proceso de recuperación se llevará a cabo hasta febrero de 2027 y contempla medidas estructurales clave, tales como el reemplazo de las placas que se deslizaron hacia el cauce y el fortalecimiento de la infraestructura vial que se encuentra cerca de la zona afectada.

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Los daños en el canal Boyacá se reportaron tras una temporada de fuertes aguaceros que desencadenaron el desplazamiento de diversas placas de concreto, además de la socavación del borde vial. Como parte de las medidas preventivas requeridas, se procedió al cierre de un tramo del carril oriental de la calzada rápida occidental sobre la avenida Boyacá, direccionado en sentido norte-sur, entre la avenida calle 26 y la calle 48A. Esta acción se adoptó con el objetivo de evitar riesgos para los usuarios de la vía y de la infraestructura.

De acuerdo con información entregada por la EAAB, la intervención incluye la demolición y remoción total de las placas afectadas. Además, se contempla la completa rehabilitación de la estructura dañada del canal y la instalación de nuevas piezas que permitan restablecer su funcionamiento. Así mismo, será fortalecido el soporte del carril contiguo con el fin de asegurar condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad vial tanto para conductores como para peatones.

La ejecución de estas obras se realiza conjuntamente con el contratista Aguas de Bogotá. Se destaca que por tratarse de una estructura que transporta aguas lluvias y está diseñada para soportar crecientes, las tareas de reparación exigen la aplicación de procedimientos técnicos altamente especializados y precisos. Por ello, tanto el cierre preventivo del tramo afectado como las acciones contempladas se mantendrán según el plan de manejo de tránsito formulado por la Secretaría de Movilidad, entidad encargada de regular la circulación en la zona intervenida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo finalizarán las obras de reparación en el canal Boyacá de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las labores de rehabilitación en el canal Boyacá se prolongarán hasta febrero de 2027, debido a la magnitud de los daños ocasionados por las lluvias y la complejidad de las intervenciones técnicas necesarias.

¿Por qué fue necesario cerrar el tramo de la avenida Boyacá afectado por las lluvias?

El cierre de un tramo del carril oriental de la calzada rápida occidental de la avenida Boyacá, entre la avenida calle 26 y la calle 48A, se implementó como medida preventiva luego del desplazamiento de las placas del canal y la socavación del borde vial tras los aguaceros registrados, de acuerdo con la EAAB. Esto busca garantizar la seguridad de conductores y peatones mientras se ejecutan las obras de reparación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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