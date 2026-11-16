Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reveló el pronóstico del tiempo para Bogotá para este martes 17 de noviembre de 2026, ofreciendo detalles esenciales para todas las personas que planeen realizar actividades en diferentes zonas de la ciudad. Según el reporte comunicado por el IDIGER, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por variaciones importantes en distintos momentos del día, lo que podrá influir en la movilidad y la rutina diaria de los habitantes.

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De acuerdo con el informe del IDIGER, en las primeras horas del día, específicamente en la madrugada, se esperan condiciones secas en la mayoría de los sectores de la ciudad, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado. Durante este periodo, la temperatura mínima podría acercarse a los 10 grados Celsius. A medida que avanzan las horas y llega la mañana, se mantendrán condiciones de tiempo seco en buena parte de Bogotá, con un cielo que alternará entre parcial y mayormente cubierto de nubes. No obstante, en el suroccidente de la capital, hay posibilidad de lloviznas dispersas que podrían afectar algunas actividades al aire libre.

Para la tarde, el pronóstico señala la probabilidad de lluvias que irán de ligeras a moderadas, concentrándose principalmente en el occidente y el sur de la ciudad. Las localidades identificadas con mayor incidencia de precipitaciones son Engativá, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón. Durante este momento, la temperatura máxima podría alcanzar aproximadamente los 20 grados Celsius, un dato significativo para quienes planeen desplazarse o permanecer fuera de sus casas durante largos periodos.

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es otra de las herramientas recomendadas para consultar información actualizada sobre el clima y las lluvias en la ciudad. A través de la plataforma digital Mapas Bogotá, que se puede utilizar desde cualquier dispositivo como celular, tablet o computador, los usuarios pueden verificar rápidamente si en una dirección específica está lloviendo. El proceso consiste en acceder al portal, seleccionar el tipo de mapa de lluvias y escribir la dirección deseada para obtener la información en tiempo real, según lo explicado en el propio sitio de Mapas Bogotá.

Entre las recomendaciones para la ciudadanía está consultar estos pronósticos antes de salir, con el fin de evitar inconvenientes, especialmente por las lluvias pronosticadas en horas de la tarde en algunas localidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Mapas Bogotá?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Mapas Bogotá, solo debe ingresar al sitio oficial, elegir la opción de mapas y seleccionar el tipo de mapa de “Lluvias”. Luego, escriba la dirección del lugar que desea consultar y el sistema le mostrará en tiempo real la información climática de esa ubicación.

¿Cuál es el estado del clima en Bogotá para el 17 de noviembre de 2026?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Bogotá tendrá un día con condiciones secas y cielos parcialmente nublados en la madrugada y la mañana, mientras que en la tarde se esperan lluvias ligeras y moderadas, sobre todo en sectores del sur y occidente en localidades como Engativá, Usme y Kennedy.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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