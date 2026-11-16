Por: Portal Bogotá

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Este martes 17 de noviembre de 2026, varios sectores de Bogotá experimentarán cortes programados de agua, una medida adelantada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para trabajar en el mantenimiento y modernización del sistema de suministro en distintas localidades. De acuerdo con la información de la EAAB citada por bogota.gov.co, estos trabajos son esenciales para prevenir daños mayores en las redes de distribución y, aunque requieren suspender el servicio temporalmente, buscan evitar molestias a futuro y garantizar la calidad del abastecimiento.

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En la localidad de Chapinero, los barrios El Nogal, Espartillal, El Retiro y La Cabrera estarán sin agua desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas debido a un mantenimiento preventivo. El área afectada comprende desde la calle 87 a la calle 72, entre la carrera 11 y la carrera 13. Por su parte, en Barrios Unidos, el corte alcanza al sector Polo Club, ubicado entre la calle 80 a la calle 84 y la carrera 24 a la carrera 30, también desde las 9:00 a. m. y por igual lapso, por empates en las redes del acueducto.

En cuanto a Kennedy, barrios como Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector se verán afectados entre la avenida calle 43 sur y la calle 54 sur, y la avenida carrera 80 y la avenida carrera 86. En este caso, la suspensión comienza a las 10:00 a. m. y se podría prolongar hasta por 24 horas, igualmente por mantenimiento preventivo.

En la localidad de Ciudad Bolívar, los barrios La Pradera, Jerusalem y Sierra Morena II enfrentarán el corte desde las 8:00 a. m., entre la calle 76 sur a la calle 69D sur, entre la transversal 50 y la carrera 31. Esta vez la causa es la instalación de accesorios. Por último, en San Cristóbal, el barrio San Isidro (entre la carrera 10 y 3, y la calle 30A sur y 37 sur) tendrá la suspensión desde las 9:00 a. m., con la misma duración posible, debido a labores de mantenimiento.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los usuarios llenar con antelación el tanque de reserva de sus viviendas y consumir el agua almacenada en recipientes dentro de las siguientes 24 horas. Insiste en el uso racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos durante los cortes. Para suplir necesidades urgentes, la EAAB tendrá disponible el servicio de carrotanques, priorizando clínicas, hospitales y puntos donde se congregue gran cantidad de público; este servicio puede solicitarse llamando a la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua el 17 de noviembre de 2026?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los barrios afectados este martes 17 de noviembre de 2026 son El Nogal, Espartillal, El Retiro y La Cabrera (Chapinero), Polo Club (Barrios Unidos), varios sectores de Kennedy como Almenar y Britalia, además de La Pradera, Jerusalem y Sierra Morena II (Ciudad Bolívar), y San Isidro (San Cristóbal). Cada área tendrá horario específico y motivos distintos para la suspensión.

¿Qué recomendaciones da la EAAB durante los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB sugiere llenar previamente los tanques de reserva, consumir el agua guardada en menos de 24 horas y usar el líquido de forma racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de comida. Además, pone a disposición carrotanques para hospitales y lugares concurridos, servicio que se puede solicitar en la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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