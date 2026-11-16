Por: El Espectador

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Un fuerte incendio sacudió en la madrugada el centro comercial Gran San, ubicado en el corazón de la localidad de Santa Fe. Según los reportes oficiales recopilados después de varias horas de operación, el evento dejó pérdidas en 27 locales y en 13 espacios del parqueadero. La atención inmediata a la emergencia permitió contener parte del daño, aunque los comerciantes afectados amanecieron con la incertidumbre que deja una situación tan devastadora, particularmente en la antesala de la temporada de diciembre, cuando las ventas suelen incrementarse.

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El siniestro fue reportado a la 1:20 a.m. por parte de la comunidad, que detectó el fuego en el segundo piso del complejo comercial, de acuerdo con la información entregada por las autoridades. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), que evaluó las afectaciones, confirmó que se han registrado hasta ahora 20 familias que han sufrido daños directos por el incendio. Además, recomendó a la gerencia del centro comercial y a la Alcaldía Local implementar medidas ágiles para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad en la zona. Por el momento, se establecieron restricciones temporales de uso sobre los 27 locales y los 13 parqueaderos comprometidos en la emergencia, a la espera de los análisis estructurales y de las acciones a seguir.

El golpe económico a las familias propietarias de los locales ha sido significativo, como lo evidencian los testimonios recogidos por Noticias Caracol. David Franco, un comerciante afectado, relató que “las marcas que fuimos afectadas tenemos cifras de pérdidas muy grandes” y clamó por un respaldo institucional y colectivo frente al desastre. Por su parte, Yesenia Vargas, otra comerciante, expresó que el saldo de los daños fue total en varios de los locales: “no quedó nada, no quedó absolutamente nada y son pérdidas”, añadió, refiriéndose particularmente a diez locales en pérdida total.

Frente a este panorama, Cristina Calderón, concejala de Bogotá, manifestó su solidaridad y exhortó tanto a las autoridades como a los ciudadanos a apoyar los comercios perjudicados, recordando que detrás de cada local hay familias y empleos en riesgo. Mientras tanto, equipos técnicos de Bomberos continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la conflagración, manteniendo restringido el acceso al sector sur occidental del centro comercial hasta concluir los análisis necesarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos locales y parqueaderos resultaron afectados por el incendio en el Gran San?

De acuerdo con los reportes oficiales y el informe del IDIGER, el incendio en el centro comercial Gran San dejó afectaciones en 27 locales comerciales y en 13 espacios de parqueadero, sobre los cuales actualmente rigen restricciones temporales de uso mientras se recuperan las condiciones de seguridad.

¿Cuáles son las medidas que han tomado las autoridades tras el incendio del Gran San?

El IDIGER recomendó a la gerencia del centro comercial y a la Alcaldía Local tomar acciones para restablecer la normalidad en la zona, además de restringir temporalmente el uso de los lugares dañados mientras Bomberos investiga las causas del incendio y se realizan los análisis estructurales necesarios para garantizar la seguridad de los comerciantes y visitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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