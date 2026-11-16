Por: Gol Caracol

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La Selección Colombia atraviesa una etapa de renovación bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, quien ha decidido abrir las puertas a nuevos talentos en las últimas convocatorias para los partidos frente a Chile. Esta renovación tiene el propósito de probar distintas alternativas en la plantilla para fortalecer el proceso, con la mirada puesta en consolidar el futuro del equipo, según información de Noticias Caracol.

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Dentro de este contexto, se destaca la convocatoria, por segunda ocasión consecutiva, de Matías Orozco, un joven futbolista de 18 años que milita actualmente en el Castellón de España, aunque su ficha pertenece al Brighton de Inglaterra. Orozco, quien surgió de las divisiones inferiores del Deportivo Cali, ha sabido aprovechar los pocos minutos que ha tenido en cancha para demostrar su carácter y capacidad en el medio campo. Su rendimiento ha sido bien recibido, generando comentarios positivos que refuerzan la apuesta de Lorenzo por nuevos nombres.

Orozco expresó su satisfacción y orgullo por esta oportunidad: "Contento por todo lo que estoy viviendo, a tan corta edad, estar acá con 18 años y rodeado de jugadores dignos de admirar. Es muy lindo lo que dice el profesor. Es lo que me caracteriza a mí como jugador: mi actitud y mis ganas de dar siempre lo mejor, a pesar de los minutos que juegue. Eso es lo que siempre pueden esperar de mí". Estas palabras, recogidas en la previa del segundo partido contra Chile, muestran el enfoque y profesionalismo del mediocampista.

El joven jugador destaca, asimismo, el valor de compartir el camerino con futbolistas de amplia experiencia, lo que representa una oportunidad de crecimiento constante. "En todo nuevo proceso que se va creando, se van buscando los mejores elementos para complementar. Es muy bueno competir y compartir acá con jugadores que han jugado mundiales. Hay que aprenderles a ellos y sacarles el máximo provecho", afirmó Orozco de acuerdo con Noticias Caracol.

Finalmente, el mediocampista subrayó el mensaje principal que le transmite Lorenzo a las nuevas generaciones del combinado nacional. Orozco concluyó: "Nos dice que salgamos adelante, que, a pesar de los errores, no nos escondamos. Se trabaja mucho con el psicólogo en esa parte, en la toma de decisiones. Se trata del carácter y de sacar todo a flote para siempre mejorar".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Néstor Lorenzo apuesta por jugadores jóvenes como Matías Orozco en la Selección Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada por Noticias Caracol, el director técnico Néstor Lorenzo busca fortalecer el futuro del equipo nacional probando nuevas alternativas, razón por la cual incluye a futbolistas jóvenes en las convocatorias. Matías Orozco es uno de los casos más destacados en este proceso, dado que su actitud, carácter y rendimiento en el medio campo han generado buenos comentarios y apoyo para su inclusión.

¿Cuál es el mensaje principal de Néstor Lorenzo a los nuevos convocados de la Selección Colombia?

Según el testimonio de Matías Orozco citado por Noticias Caracol, el entrenador Lorenzo enfatiza la importancia de no ocultarse ante los errores y trabajar en el desarrollo del carácter. Además, resalta el acompañamiento psicológico y la toma de decisiones, valores clave para que los futbolistas jóvenes se consoliden y siempre busquen mejorar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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