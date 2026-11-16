Por: Caracol TV

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El asesinato de Gerson Corredor, escolta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y quien estaba adscrito al esquema de seguridad del alcalde de El Zulia, Elkin Caballero Ramírez, conmocionó a la opinión pública en Cúcuta, Norte de Santander. De acuerdo con información publicada por Noticias Caracol y la Agencia EFE, Corredor fue víctima de un ataque armado ocurrido mientras se encontraba en un billar situado en la transversal 17 con avenida 0, cerca de la entrada al sector Las Minas. Este hecho dejó además a dos personas heridas, cuyos estados de salud no fueron detallados, y las autoridades continúan investigando los motivos y buscando a los responsables.

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El crimen se presenta en un contexto especialmente tenso para Norte de Santander. En las semanas recientes se han registrado varios ataques de grupos ilegales contra la Fuerza Pública en la zona. Noticias Caracol reportó el caso más reciente en Tibú, donde militares del batallón de operaciones terrestres N°10 del Ejército fueron emboscados con drones y francotiradores en el pueblo Barco La Silla. El ataque, perpetrado con veinte explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas, dejó cuatro uniformados muertos: José Luis Sánchez Berrío, Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor, y otros cinco heridos. Ante esa situación, el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, lamentó profundamente los hechos y expresó su solidaridad con las familias.

El Ejército Nacional resaltó en sus comunicaciones el rápido despliegue de protocolos de evacuación y coordinación con la Fuerza Aérea para la atención médica de urgencia. Además, la Fuerza Pública fue instruida por el presidente para fortalecer la inteligencia y las acciones judiciales que conduzcan a identificar y capturar a los responsables. El aumento del uso de drones en acciones criminales ha causado alarma, pues estos dispositivos, tanto industriales como caseros, se están consolidando como instrumentos de ataque en escenarios armados. La Defensoría del Pueblo indicó que, entre enero y mayo de 2026, los ataques con drones aumentaron un 146 %, pasando de 49 a 121 casos en el país.

El Catatumbo, región involucrada en muchos de estos hechos, afronta desde 2025 una aguda crisis humanitaria como resultado de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que buscan controlar la zona fronteriza con Venezuela y sus rutas del narcotráfico. Todo esto ha convertido al departamento en epicentro de violencia y de disputas armadas que afectan tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué han aumentado los ataques con drones en Colombia, especialmente en Norte de Santander?

De acuerdo con cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo y recogidas por Noticias Caracol, los ataques con drones en Colombia se incrementaron en un 146 % entre enero y mayo de 2026. El departamento de Norte de Santander resulta especialmente afectado por la acción de grupos armados ilegales que buscan territorios estratégicos para el narcotráfico, empleando tecnologías como drones para lanzar explosivos y perpetrar emboscadas contra las fuerzas militares.

¿Cuál es el conflicto armado que afecta al Catatumbo y por qué se disputan ese territorio?

Según la información de Noticias Caracol y la Agencia EFE, el Catatumbo vive una crisis humanitaria desde comienzos de 2025 por la confrontación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33, disidencia de las antiguas Farc. Ambos grupos buscan el control territorial en la frontera con Venezuela, un área donde se concentran cultivos de coca y rutas fundamentales para la distribución de drogas ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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