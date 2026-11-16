https://www.youtube.com/watch?v=TDEaAGn-3YAAl cumplirse cinco años del doble asesinato que conmocionó a Colombia, el millonario patrimonio que dejó el estilista Mauricio Leal continúa atrapado en un complejo limbo jurídico y administrativo bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Imágenes recientes divulgadas por el programa ‘Expediente Final’ dejaron al descubierto el preocupante estado de abandono y deterioro físico que presenta el interior de su lujosa residencia ubicada en el conjunto Arboreto Bosques Residencial, en el municipio de La Calera, hoy completamente desocupada y sin mantenimiento adecuado.

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La crítica situación financiera de los inmuebles incautados quedó evidenciada al conocerse que las propiedades acumulan deudas que superan los 100 millones de pesos por concepto de cuotas de administración atrasadas, al tiempo que siguen pendientes pagos fundamentales relacionados con los lotes del cementerio donde reposan los restos del peluquero y su madre, Marleny Hernández. El inventario completo bajo poder estatal incluye la mencionada casa de La Calera —avaluada en más de 1.370 millones de pesos—, un apartamento en la carrera séptima con calle 87 en Bogotá estimado en 462 millones de pesos, dos vehículos de gama alta marca Mercedes-Benz, una motocicleta, la sociedad de su reconocida peluquería, una firma comercial de un proyecto musical, el mobiliario adquirido para una sede que iba a inaugurar en Sabana Park y una cuenta bancaria que supera los 1.620 millones de pesos.

Esta parálisis patrimonial ha despertado profunda indignación entre los familiares y representantes legales de las víctimas, quienes denuncian falta de transparencia frente al manejo y conservación de los activos. Erika Sanguinetti, abogada de Carlos Andrés García —hermano menor de Mauricio—, cuestionó la postura cerrada que mantuvo la entidad durante 2025 ante los múltiples derechos de petición radicados para verificar el estado real de la fortuna. “Nosotros, a través de una solicitud, pedimos que nos informaran qué ha pasado con estos bienes. Nos han negado la información. ¿Por qué nos han negado la información? Si es que nosotros tenemos todo el derecho, como partes interesadas y que estamos en el trámite de extinción, de saber qué ha pasado”, reclamó la jurista.

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Mientras la nueva administración de la SAE, instalada tras el cambio de Gobierno, aseguró encontrarse estudiando el expediente para emitir una respuesta formal a los interesados, el desenlace sucesoral sigue atado a los tiempos de la justicia penal. Aunque Jhonier Leal fue condenado en primera instancia a más de 55 años de cárcel, el fallo permanece en etapa de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo que mantiene en suspenso la demanda de indignidad sucesoral promovida por Carlos Andrés García para excluir al confeso asesino de la herencia, proceso en el cual el abogado Élmer Montaña reiteró que el condenado habría contado con ayuda externa para manipular la escena del crimen.

¿Qué va a pasar con los cuerpos de Mauricio Leal y su mamá?

El cuerpo del estilista y su madre serán exhumados y ahora tratan de recolectar dinero para dejarlos descanse en paz. Abogada reveló detalles.