Desde la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, en el Valle del Cauca, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y Jhonier Leal, rompió el silencio para referirse al doble homicidio del reconocido estilista y su madre, Marleny Hernández, crimen que fracturó irremediablemente a su núcleo familiar. En un crudo y desgarrador testimonio, García dejó claro que no existe ninguna posibilidad de reconciliación con Jhonier, a quien responsabiliza de haberle arruinado la existencia y a quien además señala de haber contado con presuntos cómplices para alterar y limpiar la escena del crimen.

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Al recordar la cercanía inquebrantable que existía entre su madre y el famoso peluquero, el recluso confesó la profunda decepción que sintió al comprobar que el autor de la tragedia provenía de su propia sangre, relatando el único y breve intercambio de palabras que sostuvo con él tras los hechos. “Una sola ocasión me preguntó que cómo estaba. Yo le dije que como quería que yo estuviera después de todo lo que hizo. Ellos dos eran uno solo, porque mantenían juntos, estudiaban en el mismo colegio, prácticamente donde trabajaba uno trabajaba el otro, nos criamos así. En contra de mi hermano yo no lo quisiera volver a ver nunca más, me dañó la vida, me destruyó la vida totalmente, porque la persona que nunca pensé que le hiciera daño a mi familia fue él”, expresó con contundencia.

El dolor familiar se agudizó aún más por la actitud procesal asumida por el condenado durante las audiencias judiciales, hecho que llevó a Carlos Andrés a dar por terminado cualquier lazo afectivo. “Él en un principio se allanó a los cargos, que los aceptaba, cuando al otro día salió que se retractaba y que se iba a juicio. Así como él mató a mi familia, él para mí se murió como hermano, yo hago de cuenta de que el núcleo familiar que tenía ya no existe, ya no tengo”, sentenció al reafirmar su negativa rotunda a reencontrarse con él.

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Paralelamente al duelo emocional, García libra una compleja batalla jurídica mediante una demanda de indignidad sucesoral con el propósito de impedir que Jhonier acceda a la herencia de Mauricio, buscando ser reconocido como el único heredero legítimo de los bienes lícitos una vez concluyan los trámites estatales. En ese sentido, lanzó un fuerte reclamo contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por el presunto abandono de los inmuebles incautados, advirtiendo sobre el grave estado de la residencia ubicada en el municipio de La Calera. “Ellos dan la cara solo para coger las cosas e incautarlas, más no dan la cara para decir cómo están las propiedades. Tengo entendido que la casa donde ocurrieron los hechos está deteriorada, va para 5 años, eso me dijo mi abogada que la casa está deteriorada”, concluyó.