Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incendio de considerable magnitud sacudió la tranquilidad del centro comercial Gran San, en el sector de San Victorino, durante la madrugada del lunes 16 de noviembre. De acuerdo con la información del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la emergencia se desató en una edificación ubicada en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe, y dejó un saldo de 22 locales comerciales afectados. No se reportaron personas lesionadas, según confirmaron las autoridades citadas en la información, pero la preocupación persiste, pues se están evaluando las condiciones de seguridad de toda la estructura involucrada en el incidente.

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Tras las operaciones para controlar las llamas, el cuerpo de bomberos aseguró que el fuego fue sofocado y la zona quedó restringida. No obstante, el riesgo no se ha disipado por completo. Un oficial de Bomberos explicó que dentro del edificio permanecen puntos calientes, conocidos como ‘fuegos ocultos’, los cuales podrían reavivar la emergencia si no se atienden de forma adecuada. Por esta razón, los equipos de emergencia continúan tareas de enfriamiento y descartaron permitir el ingreso masivo de comerciantes o personal ajeno, hasta que la seguridad esté plenamente garantizada.

Las características constructivas del inmueble obligan a los rescatistas a proceder con especial cautela, ya que es posible que existan zonas donde el calor se mantiene sin ser visible. Mientras tanto, ingenieros del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) están analizando cómo reaccionaron los materiales de construcción ante las altas temperaturas para determinar si se requiere alguna reparación estructural antes de reabrir las instalaciones.

Además, el IDIGER emitió un balance en el que indicó que se han aplicado 27 restricciones de uso para locales comerciales y 13 restricciones en áreas de parqueadero, adoptando así medidas preventivas durante el censo y evaluación de las personas y bienes afectados. Hasta el momento, la entidad ha registrado 20 familias impactadas por la emergencia y colabora con la administración del centro comercial y la Alcaldía Local de Santa Fe en la coordinación de acciones mientras avanzan los estudios técnicos.

El proceso de reapertura será gradual y solo después de que las autoridades confirmen las condiciones de seguridad necesarias. Mientras esto ocurre, el equipo de investigación de incendios de Bomberos continúa analizando el origen del fuego y las posibles causas de la conflagración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo podrán ingresar los comerciantes al Gran San tras el incendio?

El ingreso de los comerciantes a sus locales se realizará de manera gradual y bajo estrictos protocolos de seguridad, únicamente cuando las autoridades determinen que no existen riesgos para las personas. Las autoridades han dejado claro que la prioridad es salvaguardar la integridad de todos y evitar incidentes derivados de fallas estructurales, gases acumulados o la posible reactivación de las llamas.

¿Qué restricciones estableció el IDIGER tras el incendio en el Gran San?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) estableció 27 restricciones de uso en locales comerciales y 13 en los parqueaderos del centro comercial Gran San tras la emergencia. Estas medidas buscan prevenir nuevos riesgos mientras se concluyen las evaluaciones técnicas y se garantiza la seguridad de la estructura antes de autorizar el regreso de los comerciantes y sus actividades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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